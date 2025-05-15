Российская делегация готова обсуждать с украинской стороной в Стамбуле "возможные компромиссы".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского

Прямая речь Мединского: "Мы готовы к возможным компромиссам и их обсуждению".

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Детали: В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что заявление для прессы Мединский должен сделать в 17:30.

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