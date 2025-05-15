Глава російської делегації покликав представників України на переговори вранці в п'ятницю
Четвер, 15 травня 2025, 23:36
Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.
Джерело: російські пропагандистські агенції ТАСС та РБК
Деталі: Як цитують слова Мединського російські медіа, делегація РФ прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов.
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Він також повідомив, що провів "плідну" зустріч із главою турецького МЗС, де делегація пояснила позицію Росії.
Що передувало:
- Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що не бачить шансів на прорив у переговорах між делегаціями України та Росії у Стамбулі.
- Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад своєї делегації на переговори з Україною. Самого Путіна в списку немає. Главою делегації назначено Володимира Мединського – помічника Путіна. Він у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.
- Президент України Володимир Зеленський 15 травня затвердив склад української делегації для переговорів із Росією у Стамбулі "щодо досягнення справедливого і сталого миру", туди ввійшло 12 людей.