Глава російської делегації покликав представників України на переговори вранці в п'ятницю

Глава російської делегації та помічник Путіна Володимир Мединський заявив, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.

Джерело: російські пропагандистські агенції ТАСС та РБК

Деталі: Як цитують слова Мединського російські медіа, делегація РФ прибула до Стамбула для прямих двосторонніх переговорів з Україною без попередніх умов.

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Він також повідомив, що провів "плідну" зустріч із главою турецького МЗС, де делегація пояснила позицію Росії.

Що передувало: