Глава российской делегации позвал представителей Украины на переговоры утром в пятницу
Четверг, 15 мая 2025, 23:36
Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявил, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.
Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РБК
Детали: Как цитируют слова Мединского российские госСМИ, делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.
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Он также сообщил, что провел "плодотворную" встречу с главой турецкого МИД, где делегация объяснила позицию России.
Что предшествовало:
- Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что не видит шансов на прорыв в переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.
- Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав своей делегации на переговоры с Украиной. Самого Путина в списке нет. Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник Путина. Он в 2022 году уже был главой российской переговорной группы, когда встречались украинская и российские делегации.
- Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле "по достижению справедливого и устойчивого мира", туда вошло 12 человек.