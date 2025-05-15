Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявил, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.

Источник: российские пропагандистские агентства ТАСС и РБК

Детали: Как цитируют слова Мединского российские госСМИ, делегация РФ прибыла в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий.

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Он также сообщил, что провел "плодотворную" встречу с главой турецкого МИД, где делегация объяснила позицию России.

Что предшествовало: