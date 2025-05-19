Трамп разговаривает с Путиным
Понедельник, 19 мая 2025, 17:49
Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с лидером Кремля Владимиром Путиным.
Источник: Reuters
Детали: Агентсьво указывает, что начало переговоров подтвердили в Белом доме. Разговор касается установления окончания войны в Украине.
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Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, а после этого - разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и союзниками по НАТО.
- Как писал Трамп, разговор с Путиным должен состояться в 10 утра по времени Вашингтона (17:00 по Киеву). Речь пойдет о прекращении российско-украинской войны.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку телефонного разговора Путина и Трампа.
- Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф считает, что телефонный разговор Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина 19 мая будет "очень успешным".