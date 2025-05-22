Пєсков заявив, що Кремль зацікавлений у максимально швидкому обміні "1000 на 1000"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі зацікавлені у тому, щоб здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 осіб в максимально швидкому режимі.

Джерело: Пєсков у коментарі російським ЗМІ

Пряма мова: "Це питання досить трудомістке. Там робота ведеться конкретними іменами.

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Оскільки йдеться про 1000/1000, це потребує якогось часу. Ця робота триває досить оперативно".

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