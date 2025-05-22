Пєсков заявив, що Кремль зацікавлений у максимально швидкому обміні "1000 на 1000"
Четвер, 22 травня 2025, 13:33
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що усі зацікавлені у тому, щоб здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 осіб в максимально швидкому режимі.
Джерело: Пєсков у коментарі російським ЗМІ
Пряма мова: "Це питання досить трудомістке. Там робота ведеться конкретними іменами.
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Оскільки йдеться про 1000/1000, це потребує якогось часу. Ця робота триває досить оперативно".
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.
- 16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.
- 17 травня Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".