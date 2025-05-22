Песков заявил, что Кремль заинтересован в максимально быстром обмене "1000 на 1000"
Четверг, 22 мая 2025, 13:33
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек в максимально быстром режиме.
Источник: Песков в комментарии российским СМИ
Прямая речь: "Этот вопрос достаточно трудоемкий. Там работа ведется конкретными именами.
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Поскольку речь идет о 1000/1000, это требует какого-то времени. Эта работа идет достаточно оперативно".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что с Россией обсуждался возможный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Кроме того, Украина поднимала вопрос освобождения политических заключенных и журналистов.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что обмен пленными "1000 на 1000" с Россией состоится на следующей неделе.
- 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
- Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
- 17 мая Служба безопасности Украины начала подготовку к реализации договорённости об обмене пленными между РФ и Украиной в формате "1000 на 1000".