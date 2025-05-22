Песков заявил, что Кремль заинтересован в максимально быстром обмене "1000 на 1000"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек в максимально быстром режиме.

Источник: Песков в комментарии российским СМИ

Прямая речь: "Этот вопрос достаточно трудоемкий. Там работа ведется конкретными именами.

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Поскольку речь идет о 1000/1000, это требует какого-то времени. Эта работа идет достаточно оперативно".

Напомним: