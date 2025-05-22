ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Україна передала росіянам список на обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Джерело: заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в коментарі "Інтерфакс-Україна", російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова

Деталі: Пєсков теж підтвердив, що РФ отримала список військовополонених.

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Раніше Пєсков заявив, що усі зацікавлені у тому, щоб здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 осіб в максимально швидкому режимі.

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