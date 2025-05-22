ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"
Четвер, 22 травня 2025, 18:16
Україна передала росіянам список на обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
Джерело: заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в коментарі "Інтерфакс-Україна", російське пропагандистське видання "ТАСС" з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова
Деталі: Пєсков теж підтвердив, що РФ отримала список військовополонених.
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Раніше Пєсков заявив, що усі зацікавлені у тому, щоб здійснити обмін полоненими у форматі 1000 на 1000 осіб в максимально швидкому режимі.
Нагадаємо:
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб була досягнута між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня.
- 16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
- Президент України Володимир Зеленський 22 травня провів нараду щодо підготовки до обміну між Україною та Росією в форматі "1000 на 1000". За його словами, Україна вивчає список людей, який подали з російської сторони.