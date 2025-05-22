ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000"

Украина передала россиянам список на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

Источник: заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии "Интерфакс-Украина", российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова

Детали: Песков тоже подтвердил, что РФ получила список военнопленных.

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Ранее Песков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек в максимально быстром режиме.

Напомним: