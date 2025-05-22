ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000"
Четверг, 22 мая 2025, 18:16
Украина передала россиянам список на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".
Источник: заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии "Интерфакс-Украина", российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова
Детали: Песков тоже подтвердил, что РФ получила список военнопленных.
Реклама:
Ранее Песков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек в максимально быстром режиме.
Напомним:
- Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.
- 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая провел совещание по подготовке к обмену между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". По его словам, Украина изучает список людей, который подали с российской стороны.