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ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000"

Татьяна ОлейникЧетверг, 22 мая 2025, 18:16
ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате 1000 на 1000
Андрей Юсов, фото - getty images

Украина передала россиянам список на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

Источник: заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов в комментарии "Интерфакс-Украина", российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова

Детали: Песков тоже подтвердил, что РФ получила список военнопленных.

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Ранее Песков заявил, что все заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек в максимально быстром режиме.

Напомним:

  • Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая.
  • 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая провел совещание по подготовке к обмену между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". По его словам, Украина изучает список людей, который подали с российской стороны.

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