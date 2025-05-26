Зеленський: Відповіддю на відмову РФ від припинення вогню має стати блокування фінансів і нафтової торгівлі
Президент Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл України в ніч на 26 травня, закликав світову спільноту відповісти на російський терор посиленням санкцій – зокрема, блокуванням фінансових потоків і забороною торгівлі російською нафтою.
Джерело: Зеленський
Деталі: Атака, за його словами, стала наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. У ніч на 26 травня Росія випустила по території України 355 ударних дронів, більшість з яких – Shahed, а також 9 крилатих ракет. Постраждали кілька регіонів — від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одещини.
Пряма мова: "Це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети. Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск".
Деталі: Президент наголосив, що Росію, як і будь-якого злочинця, можна зупинити лише силою. Він також підкреслив, що на зростання російських атак слід відповідати не словами, а рішучими економічними діями.
Пряма мова: "Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру. На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою".
Деталі: Крім того, Зеленський подякував міжнародним партнерам, які вже підтримують потужний санкційний порядок денний, спрямований на те, щоб позбавити Кремль ресурсів для ведення війни.
Передісторія:
- В ночь на 26 мая Россия осуществила третий подряд комбинированный удар по Украине, на этот раз с применением 364-х средств воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.
- У ніч на 26 травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні, цього разу із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет та знешкодила 288 ворожих БпЛА.
- У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника – понад 310 з них було знищено або знешкоджено.
- У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет та 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" та подавленими РЕБ.
- Британське видання The Economist допускає, що російські атаки проти України з використанням тисячі ударних БпЛА можуть стати реальністю.