Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Відповіддю на відмову РФ від припинення вогню має стати блокування фінансів і нафтової торгівлі

Анастасія ПроцПонеділок, 26 травня 2025, 13:15
Зеленський: Відповіддю на відмову РФ від припинення вогню має стати блокування фінансів і нафтової торгівлі
фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський, коментуючи масований обстріл України в ніч на 26 травня, закликав світову спільноту відповісти на російський терор посиленням санкцій – зокрема, блокуванням фінансових потоків і забороною торгівлі російською нафтою.

Джерело: Зеленський

Деталі: Атака, за його словами, стала наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. У ніч на 26 травня Росія випустила по території України 355 ударних дронів, більшість з яких – Shahed, а також 9 крилатих ракет. Постраждали кілька регіонів — від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одещини.

Реклама:

Пряма мова: "Це була вже третя ніч комбінованого російського терору – ударні дрони та ракети. Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск".

Деталі: Президент наголосив, що Росію, як і будь-якого злочинця, можна зупинити лише силою. Він також підкреслив, що на зростання російських атак слід відповідати не словами, а рішучими економічними діями.

Пряма мова: "Тільки завдяки силі – силі Сполучених Штатів, силі Європи, силі всіх націй, які поважають життя, – можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру. На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою".

РЕКЛАМА:

Деталі: Крім того, Зеленський подякував міжнародним партнерам, які вже підтримують потужний санкційний порядок денний, спрямований на те, щоб позбавити Кремль ресурсів для ведення війни.

Передісторія:

Зеленськийросійсько-українська війнасанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У житлі співробітника ВАКС виявили обладнання для "прослушки"
Міністр оборони Нідерландів: Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
Через Трампа: у НАТО готують мінідекларацію саміту і, ймовірно, не згадають Україну – ЗМІ
Нова рекордна атака дронів РФ: ППО знешкодила 288 БпЛА і знищила 9 крилатих ракет
Трамп відклав введення 50% мит на товари з ЄС до 9 липня
Путін хоче всю Україну, він абсолютно збожеволів – Трамп
Усі новини...
Зеленський
В пам'ять про бої за Донецький аеропорт: Зеленський запровадив день ССО
Міністр оборони Нідерландів: Зеленському шукають місце в програмі саміту НАТО
Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі
Останні новини
15:15
футболСтабільний "Ліверпуль", кризові Манчестери та безпорадні новачки: підсумки сезону АПЛ
15:11
Як оговтатися після безсонних ночей? Поради від лікарів
15:10
Трамп обвалив ринок РФ: мінус 100 мільярдів рублів за кілька годин
14:59
Терехов: Росія вперше вдарила по Харкову FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ
14:54
Глава МЗС Туреччини приїхав до Москви, де зустрівся з Мединським
14:20
У США через ШІ знову зріс попит на зошити для іспитів: викладачі змушують студентів писати від руки
14:16
Зброярі та Міноборони посперечались через штрафи. Хто правий
14:06
У житлі співробітника ВАКС виявили обладнання для "прослушки"
14:02
В Україні суттєво зросли надходження від "податку на Google"
14:00
В Україні прогнозують дощі, місцями значні   
Усі новини...
Реклама:
Реклама: