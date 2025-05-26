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Зеленский: Ответом на отказ РФ от прекращения огня должно стать блокирование финансов и нефтяной торговли

Анастасия ПроцПонедельник, 26 мая 2025, 13:15
Зеленский: Ответом на отказ РФ от прекращения огня должно стать блокирование финансов и нефтяной торговли
фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский, комментируя массированный обстрел Украины в ночь на 26 мая, призвал мировое сообщество ответить на российский террор усилением санкций – в частности, блокированием финансовых потоков и запретом торговли российской нефтью.

Источник: Зеленский

Детали: Атака, по его словам, стала самой масштабной с начала полномасштабного вторжения. В ночь на 26 мая Россия выпустила по территории Украины 355 ударных дронов, большинство из которых – Shahed, а также 9 крылатых ракет. Пострадали несколько регионов – от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской области.

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Прямая речь: "Это была уже третья ночь комбинированного российского террора - ударные дроны и ракеты. Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление".

Детали: Президент подчеркнул, что Россию, как и любого преступника, можно остановить только силой. Он также подчеркнул, что на рост российских атак следует отвечать не словами, а решительными экономическими действиями.

Прямая речь: "Только благодаря силе – силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех наций, которые уважают жизнь, – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира. На увеличение российских ударов следует отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью".

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Детали: Кроме того, Зеленский поблагодарил международных партнеров, которые уже поддерживают мощную санкционную повестку дня, направленную на то, чтобы лишить Кремль ресурсов для ведения войны.

Предыстория:

  • В ночь на 25 мая противник совершил комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения противника - более 310 из них были уничтожены или обезврежены.
  • В ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.
  • Британское издание The Economist допускает, что российские атаки против Украины с использованием тысячи ударных БпЛА могут стать реальностью.

Зеленскийроссийско-украинская войнасанкции
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