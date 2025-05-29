Понад половину захисників "Азовсталі" вже звільнили з російського полону – ГУР
Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що з російського полону вдалося звільнити 1279 українських військовослужбовців, які боронили "Азовсталь", серед них – 455 бійців полку "Азов".
Джерело: Юсов в ефірі "Радіо Свобода"
Деталі: За словами Юсова, на сьогодні вдалося повернути 1279 з приблизно 2500 українських оборонців, які тримали оборону на "Азовсталі" під час боїв за Маріуполь у 2022 році.
"Це, якщо порівнювати з іншими підрозділами, непогана динаміка", – зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України. Проте він наголосив, що "за кожним числом стоїть життя людини, і жодна статистика не замінить рідних для конкретних родин".
Юсов розповів, що в межах останнього обміну у форматі "1000 на 1000" вдалося звільнити військовополонених із 46 різних підрозділів, представників яких раніше не включали до списків.
Коментуючи публічні заяви про відсутність бійців "Азову" в останніх списках обміну Юсов наголосив, що зайва медійна увага до окремих прізвищ чи підрозділів може бути використана російськими спецслужбами у власних цілях.
"Це болюча тема для всіх, і будь-які публічні заяви повинні бути виваженими, аби не зашкодити самим полоненим та не ускладнити їх повернення", – зазначив він.
Пряма мова: "Наші полонені перебувають у руках Путіна. А російські служби, які ведуть обмінні переговори, експлуатують інформаційний простір на шкоду Україні. Чим більше згадок у медіа про конкретних людей або частини – тим більша ймовірність, що це використають проти нас".
Деталі: Юсов нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути понад 6 тисяч громадян – як військовослужбовців, так і цивільних – у межах 65 обмінів. Серед них – представники різних підрозділів: ЗСУ, територіальної оборони, прикордонної служби та інших.
Пряма мова: "Це не люди другого гатунку – це військовослужбовці, це оборонці. Серед них мало спецпризначенців, зокрема українських розвідників, за яких іде окрема велика боротьба. Мало й представників інших важких категорій – засуджених військових, незаконно ув’язнених жінок, офіцерів та комбатантів, яких ворог принципово не повертає".
Передісторія:
- У п'ятницю 23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян.
- У суботу ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.
- 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.
- Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.
- Письменник і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв повідомив, що серед звільнених у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.