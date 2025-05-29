Более половины защитников "Азовстали" уже освободили из российского плена – ГУР
Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что из российского плена удалось освободить 1279 украинских военнослужащих, которые защищали "Азовсталь", среди них – 455 бойцов полка "Азов".
Источник: Юсов в эфире "Радио Свобода"
Детали: По словам Юсова, на сегодня удалось вернуть 1279 из примерно 2500 украинских защитников, которые держали оборону на "Азовстали" во время боев за Мариуполь в 2022 году.
"Это, если сравнивать с другими подразделениями, неплохая динамика", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако он подчеркнул, что "за каждым числом стоит жизнь человека, и никакая статистика не заменит родных для конкретных семей".
Юсов рассказал, что в рамках последнего обмена в формате "1000 на 1000" удалось освободить военнопленных из 46 различных подразделений, представители которых ранее не включались в списки.
Комментируя публичные заявления об отсутствии бойцов "Азова" в последних списках обмена Юсов отметил, что излишнее медийное внимание к отдельным фамилиям или подразделениям может быть использовано российскими спецслужбами в собственных целях.
"Это болезненная тема для всех, и любые публичные заявления должны быть взвешенными, чтобы не навредить самим пленным и не усложнить их возвращение", – отметил он.
Прямая речь: "Наши пленные находятся в руках Путина. А российские службы, которые ведут обменные переговоры, эксплуатируют информационное пространство в ущерб Украине. Чем больше упоминаний в медиа о конкретных людях или части – тем больше вероятность, что это используют против нас".
Детали: Юсов напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть более 6 тысяч граждан – как военнослужащих, так и гражданских – в рамках 65 обменов. Среди них – представители различных подразделений: ВСУ, территориальной обороны, пограничной службы и других.
Прямая речь: "Это не люди второго сорта – это военнослужащие, это защитники. Среди них мало спецназовцев, в частности украинских разведчиков, за которых идет отдельная большая борьба. Мало и представителей других тяжелых категорий - осужденных военных, незаконно заключенных женщин, офицеров и комбатантов, которых враг принципиально не возвращает".
Предыстория:
- В пятницу 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан.
- В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.
- 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 303 украинских защитника.
- Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что во время трехдневного обмена пленными с Россией не обменяли ни одного "азовца", и не верит, что власть заинтересована в возвращении этих бойцов.
- Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.