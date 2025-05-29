Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более половины защитников "Азовстали" уже освободили из российского плена – ГУР

Иван ДьяконовЧетверг, 29 мая 2025, 02:20
Более половины защитников Азовстали уже освободили из российского плена – ГУР
Освобожденные по обмену 25 мая. Фото СБУ

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что из российского плена удалось освободить 1279 украинских военнослужащих, которые защищали "Азовсталь", среди них – 455 бойцов полка "Азов".

Источник: Юсов в эфире "Радио Свобода"

Детали: По словам Юсова, на сегодня удалось вернуть 1279 из примерно 2500 украинских защитников, которые держали оборону на "Азовстали" во время боев за Мариуполь в 2022 году.

Реклама:

"Это, если сравнивать с другими подразделениями, неплохая динамика", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако он подчеркнул, что "за каждым числом стоит жизнь человека, и никакая статистика не заменит родных для конкретных семей".

Юсов рассказал, что в рамках последнего обмена в формате "1000 на 1000" удалось освободить военнопленных из 46 различных подразделений, представители которых ранее не включались в списки. 

Комментируя публичные заявления об отсутствии бойцов "Азова" в последних списках обмена Юсов отметил, что излишнее медийное внимание к отдельным фамилиям или подразделениям может быть использовано российскими спецслужбами в собственных целях.

РЕКЛАМА:

"Это болезненная тема для всех, и любые публичные заявления должны быть взвешенными, чтобы не навредить самим пленным и не усложнить их возвращение", – отметил он.

Прямая речь: "Наши пленные находятся в руках Путина. А российские службы, которые ведут обменные переговоры, эксплуатируют информационное пространство в ущерб Украине. Чем больше упоминаний в медиа о конкретных людях или части – тем больше вероятность, что это используют против нас".

Детали: Юсов напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть более 6 тысяч граждан – как военнослужащих, так и гражданских – в рамках 65 обменов. Среди них – представители различных подразделений: ВСУ, территориальной обороны, пограничной службы и других.

Прямая речь: "Это не люди второго сорта – это военнослужащие, это защитники. Среди них мало спецназовцев, в частности украинских разведчиков, за которых идет отдельная большая борьба. Мало и представителей других тяжелых категорий - осужденных военных, незаконно заключенных женщин, офицеров и комбатантов, которых враг принципиально не возвращает".

Предыстория: 

  • В пятницу 23 мая Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских граждан. 
  • В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.
  • 25 мая Украина и Россия провели третью часть обмена в формате "1000 на 1000". Домой вернулись еще 303 украинских защитника.
  • Командир бригады Нацгвардии "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что во время трехдневного обмена пленными с Россией не обменяли ни одного "азовца", и не верит, что власть заинтересована в возвращении этих бойцов.
  • Писатель и бывший политзаключенный Кремля Станислав Асеев сообщил, что среди освобожденных в формате "1000 на 1000" нет ни одного из гражданских, находящихся в российском плену уже восемь лет.

пленныеГУРобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
Politico: Ермак дает готовые решения Зеленскому и жаждет признания
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Дуров заявил о начале партнерства Telegram и компании Маска
Украина обязалась быстро отменить "правки Лозового" для вступления в ЕС – Минюст
фото, видеоУкраинские дроны поразили под Москвой завод "Радуга", который производит крылатые ракеты
Все новости...
пленные
Северокорейских военнопленных в Украине не включили в обмен "1000 на 1000"
Теперь военные могут выбирать, кто будет получать выплаты в случае их плена. Объясняем, как это работает
В Координационном штабе объяснили, почему среди освобожденных нет "азовцев" и тех, кто в плену с 2014 года
Последние новости
05:02
Федеральный суд США признал тарифы Трампа неконституционными и заблокировал их действие
04:00
В Санкт-Петербурге горит стратегическое предприятие по производству микроэлектроники
03:37
Украина и Германия подписали соглашение о финансировании производства украинского дальнобойного оружия
03:09
США планируют аннулировать визы китайским студентам связанных с коммунистической партией
02:20
Более половины защитников "Азовстали" уже освободили из российского плена – ГУР
00:55
Все сотрудники "Голоса Америки" будут уволены на этой неделе – СМИ
00:54
Свитолина: Я испытываю ненависть не только к Путину, но и к России
00:33
Генштаб: Украинские защитники отбили 197 атак врага, из них 52 на Покровском направлении
23:53
В Литве впервые дислоцированы самолеты разведки НАТО AWACS
23:29
Новости экономики 28 мая: скандал с формой для ВСУ, Маск жестко критикует инициативу Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: