Более половины защитников "Азовстали" уже освободили из российского плена – ГУР

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил, что из российского плена удалось освободить 1279 украинских военнослужащих, которые защищали "Азовсталь", среди них – 455 бойцов полка "Азов".

Источник: Юсов в эфире "Радио Свобода"

Детали: По словам Юсова, на сегодня удалось вернуть 1279 из примерно 2500 украинских защитников, которые держали оборону на "Азовстали" во время боев за Мариуполь в 2022 году.

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"Это, если сравнивать с другими подразделениями, неплохая динамика", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако он подчеркнул, что "за каждым числом стоит жизнь человека, и никакая статистика не заменит родных для конкретных семей".

Юсов рассказал, что в рамках последнего обмена в формате "1000 на 1000" удалось освободить военнопленных из 46 различных подразделений, представители которых ранее не включались в списки.

Комментируя публичные заявления об отсутствии бойцов "Азова" в последних списках обмена Юсов отметил, что излишнее медийное внимание к отдельным фамилиям или подразделениям может быть использовано российскими спецслужбами в собственных целях.

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"Это болезненная тема для всех, и любые публичные заявления должны быть взвешенными, чтобы не навредить самим пленным и не усложнить их возвращение", – отметил он.

Прямая речь: "Наши пленные находятся в руках Путина. А российские службы, которые ведут обменные переговоры, эксплуатируют информационное пространство в ущерб Украине. Чем больше упоминаний в медиа о конкретных людях или части – тем больше вероятность, что это используют против нас".

Детали: Юсов напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть более 6 тысяч граждан – как военнослужащих, так и гражданских – в рамках 65 обменов. Среди них – представители различных подразделений: ВСУ, территориальной обороны, пограничной службы и других.

Прямая речь: "Это не люди второго сорта – это военнослужащие, это защитники. Среди них мало спецназовцев, в частности украинских разведчиков, за которых идет отдельная большая борьба. Мало и представителей других тяжелых категорий - осужденных военных, незаконно заключенных женщин, офицеров и комбатантов, которых враг принципиально не возвращает".

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