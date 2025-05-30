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У Кремлі заявили, що делегація РФ приїде на переговори до Стамбула, де покаже свій меморандум

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 13:26
У Кремлі заявили, що делегація РФ приїде на переговори до Стамбула, де покаже свій меморандум
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація буде знаходитись у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і там покаже свій меморандум.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"

Пряма Пєскова у відповідь на прохання озвучити положення меморандуму: "Звичайно, нічого оприлюднюватись не буде. Це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів і російський, і український, як ми сподіваємось,  будуть обговорюватись на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова у понеділок з ранку у Стамбулі".  

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Передісторія: 

  • Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.
  • Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.

російсько-українська війнаТуреччина
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