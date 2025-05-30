Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація буде знаходитись у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і там покаже свій меморандум.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"

Пряма Пєскова у відповідь на прохання озвучити положення меморандуму: "Звичайно, нічого оприлюднюватись не буде. Це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів і російський, і український, як ми сподіваємось, будуть обговорюватись на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова у понеділок з ранку у Стамбулі".

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