У Кремлі заявили, що делегація РФ приїде на переговори до Стамбула, де покаже свій меморандум
П'ятниця, 30 травня 2025, 13:26
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація буде знаходитись у понеділок вранці у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і там покаже свій меморандум.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"
Пряма Пєскова у відповідь на прохання озвучити положення меморандуму: "Звичайно, нічого оприлюднюватись не буде. Це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів і російський, і український, як ми сподіваємось, будуть обговорюватись на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова у понеділок з ранку у Стамбулі".
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Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
- Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.
- Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
- Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.