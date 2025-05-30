Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"

Прямая Пескова в ответ на просьбу озвучить положения меморандума: "Конечно, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле".

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