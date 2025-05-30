В Кремле заявили, что делегация РФ приедет на переговоры в Стамбул, где покажет свой меморандум
Пятница, 30 мая 2025, 13:26
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Вы слушали Маяк"
Прямая Пескова в ответ на просьбу озвучить положения меморандума: "Конечно, ничего обнародоваться не будет. Это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле".
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Предыстория:
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
- Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.