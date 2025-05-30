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NYT: У документі, який Умєров передав РФ, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі

Анастасія ПроцП'ятниця, 30 травня 2025, 15:21
NYT: У документі, який Умєров передав РФ, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі
Ілюстративне фото: Getty Images

Журналісти The New York Times з’ясували, що документ, який міністр України Рустем Умєров передав РФ, міститься положення про припинення вогню не лише на суші, а й на морі та в повітрі.

Джерело: "New York Times" із посиланням на неназваного українського високопосадовця

Деталі: За словами джерела, український документ містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

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За інформацією видання, інші українські чиновники, з якими спілкувалися журналісти, вважають, що Росія може влаштувати "пастку" - запропонувати у своєму "меморандумі" умови, які неприйнятні для Києва.

Зокрема, йдеться про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій". 

Українські посадовці побоюються, що Москва спробує скористатися цією ситуацією, щоб звинуватити Україну в зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти завідомо неприйнятні умови.

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Передісторія: 

  • Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму", заявивши, що це потрібно обговорювати непублічно.
  • Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
  • Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.

російсько-українська війнапереговори
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