NYT: У документі, який Умєров передав РФ, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі

Журналісти The New York Times з’ясували, що документ, який міністр України Рустем Умєров передав РФ, міститься положення про припинення вогню не лише на суші, а й на морі та в повітрі.

Джерело: "New York Times" із посиланням на неназваного українського високопосадовця

Деталі: За словами джерела, український документ містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі, а також передбачає моніторинг з боку міжнародних партнерів.

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За інформацією видання, інші українські чиновники, з якими спілкувалися журналісти, вважають, що Росія може влаштувати "пастку" - запропонувати у своєму "меморандумі" умови, які неприйнятні для Києва.

Зокрема, йдеться про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій".

Українські посадовці побоюються, що Москва спробує скористатися цією ситуацією, щоб звинуватити Україну в зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти завідомо неприйнятні умови.

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