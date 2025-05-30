NYT: В документе, который Умеров передал РФ, говорится о прекращении огня на суше, море и в воздухе

Журналисты The New York Times выяснили, что документ, который министр Украины Рустем Умеров передал РФ, содержит положение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.

Источник: "New York Times" со ссылкой на неназванного украинского чиновника

Детали: По словам источника, украинский документ содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, а также предусматривает мониторинг со стороны международных партнеров.

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По информации издания, другие украинские чиновники, с которыми общались журналисты, считают, что Россия может устроить "ловушку" - предложить в своем "меморандуме" условия, которые неприемлемы для Киева.

В частности, речь идет о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".

Украинские чиновники опасаются, что Москва попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров, если та откажется принять заведомо неприемлемые условия.

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