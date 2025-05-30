Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

NYT: В документе, который Умеров передал РФ, говорится о прекращении огня на суше, море и в воздухе

Анастасия ПроцПятница, 30 мая 2025, 15:21
NYT: В документе, который Умеров передал РФ, говорится о прекращении огня на суше, море и в воздухе
Иллюстративное фото: Getty Images

Журналисты The New York Times выяснили, что документ, который министр Украины Рустем Умеров передал РФ, содержит положение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.

Источник: "New York Times" со ссылкой на неназванного украинского чиновника

Детали: По словам источника, украинский документ содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, а также предусматривает мониторинг со стороны международных партнеров.

Реклама:

По информации издания, другие украинские чиновники, с которыми общались журналисты, считают, что Россия может устроить "ловушку" - предложить в своем "меморандуме" условия, которые неприемлемы для Киева.

В частности, речь идет о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".

Украинские чиновники опасаются, что Москва попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров, если та откажется принять заведомо неприемлемые условия.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
  • Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.
  • Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
  • Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.

российско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии
Новые лимиты на переводы и платная услуга в "Дії": что изменится в Украине с 1 июня
Выпускникам-медикам, которые поедут работать в села или зону боевых действий, выплатят 200 тысяч гривен
Украина готова к переговорам, но все еще ждет "меморандум" от России – Сибига
Дуда наградил Буданова одной из самых высоких государственных наград Польши для иностранцев
США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО – Келлог
Все новости...
российско-украинская война
Взрывы, эвакуация, перекрытие дорог: ГУР провело спецоперацию во Владивостоке
Глава МИД Турции в Киеве спрогнозировал, что война приближается к "переломному моменту"
Кремль обрадовался готовности США обсуждать нерасширение НАТО
Последние новости
17:32
колонка"Лайкни, если любишь Украину": 5 шагов, как не стать жертвой кликбейта
17:21
Китайские электромобили заняли рекордную долю на рынке Европы несмотря на пошлины
17:08
Трамп в эмоциональном стиле обвинил Китай в нарушении тарифного соглашения
17:00
Фейковая любовь: как мошенница со Львовщины выманила у военного более 900 тысяч гривен
16:58
футболРотань определился с тренерским штабом в "Полесье"
16:50
Искусственный интеллект к концу 2025 года может потреблять больше энергии, чем майнинг Bitcoin
16:43
В Украине считают, что НАТО не даст России гарантий о нерасширении
16:40
Правительство разрешило бронировать 100% работников предприятий критических для нужд армии
16:20
Подросток из Сум, спасший людей из горящего автобуса, получил медаль на чемпионате Европы
16:15
Новые лимиты на переводы и платная услуга в "Дії": что изменится в Украине с 1 июня
Все новости...
Реклама:
Реклама: