NYT: В документе, который Умеров передал РФ, говорится о прекращении огня на суше, море и в воздухе
Журналисты The New York Times выяснили, что документ, который министр Украины Рустем Умеров передал РФ, содержит положение о прекращении огня не только на суше, но и на море и в воздухе.
Источник: "New York Times" со ссылкой на неназванного украинского чиновника
Детали: По словам источника, украинский документ содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, а также предусматривает мониторинг со стороны международных партнеров.
По информации издания, другие украинские чиновники, с которыми общались журналисты, считают, что Россия может устроить "ловушку" - предложить в своем "меморандуме" условия, которые неприемлемы для Киева.
В частности, речь идет о вероятном требовании "отвести войска с подконтрольных территорий".
Украинские чиновники опасаются, что Москва попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров, если та откажется принять заведомо неприемлемые условия.
Предыстория:
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
- Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.