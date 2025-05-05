7-річні танкісти, піхотинці та артилеристи – у Росії провели дитячий парад

У російському Владивостоці влаштували дитячий парад "Правнуки Перемоги" – у ньому взяли участь 1500 учнів молодших класів, яких вбрали у форму різних родів військ.

Джерело: губернатор Приморського краю Олег Кожемяко в Telegram, видання The Insider і "Настоящее время"

Пряма мова Кожемяка: "У столиці Далекого Сходу відбувся перший в історії дитячий парад. Понад півтори тисячі учнів початкових класів з усіх районів Примор'я пройшли парадними колонами, що символізували різні роди військ і добровольчі загони".

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Фото vl.ru з сайту The Insider

Деталі: "Настоящее время" пише, що групи першокласників представляли мотострільців, танкістів, ракетників, артилеристів, інженерів, зв'язківців, прикордонників, моряків, піхотинців, Повітряно-десантні війська.

Фото vl.ru з сайту The Insider

Також були представлені війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, протиповітряної та протиракетної оборони, ВКС, медична служба.

Фото vl.ru з сайту The Insider

Повідомляється, що командували парадом військовослужбовці та колишні учасники бойових дій, а глядачами були діти з КНДР.

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Фото з сайту The Insider

Губернатор заявив, що "вийшло грандіозно", що він "пишається" цими дітьми і що вдячний їхнім батькам і вчителям.

Присутність на параді школярів із Північної Кореї він пояснив тим, що військові з КНДР "допомагали росіянам" у їхній загарбницькій війні проти України.

"Підрозділи Корейської Народної Армії брали активну участь у розгромі українських бойовиків (так росіяни називають українську армію, яка стала на захист своєї країни, коли на неї напала Росія – ред.) на Курській землі. Показали мужність і відвагу... Ми завжди будемо вдячні корейським бійцям", – заявив Кожемяко.

Чому це важливо: Росія веде неспровоковану війну проти України з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році росіяни почали переписувати підручники історії та активно залучати російських школярів і дошкільнят до різного роду "патріотичних" заходів.

Зокрема, у школах запровадили уроки про війну, дітям розповідають альтернативну історію, проводять так звані "військово-патріотичні табори", де вчать стріляти і кидати гранати, на уроки до шкіл запрошують учасників війни проти України, серед яких багато раніше ув'язнених за вбивства. Також школярам розповідають про нібито користь запроваджених проти РФ санкцій.

На окупованих територіях українським дітям насаджують російську мову та літературу, а старшокласників зомбують, щоб вони вступали до російської армії.

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