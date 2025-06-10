Удар по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 3, під завалами можуть бути ще 5 людей
Вівторок, 10 червня 2025, 09:05
У Харкові зросла кількість жертв удару, який окупанти завдали 7 червня – тіло загиблої людини виявили під завадами підприємства, тож та російська атака забрала життя вже 3 людей.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Telegram
Пряма мова міського голови: "Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування".
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Деталі: За словами Терехова, роботи тривають цілодобово.
"За нашими даними, під завалами можуть перебувати ще 5 осіб", – підсумував мер міста.
Передісторія:
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- 7 червня близько 17:35 Росія завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.
- Загинула 30-річна співробіниця "Укрзалізниці". Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 40 поранених.
- Пізно ввечері 7 червня голова Харківської ОВА повідомив, що у лікарні внаслідок удару помер 62-річний чоловік, а ще двоє людей перебувають у вкрай важкому стані. Згодом стало відомо, що від отриманих поранень помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун.