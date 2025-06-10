Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 3, під завалами можуть бути ще 5 людей

Ірина БалачукВівторок, 10 червня 2025, 09:05
Удар по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 3, під завалами можуть бути ще 5 людей
Наслідки російських ударів по Харкову 7 червня. Фото з Telegram ДСНС

У Харкові зросла кількість жертв удару, який окупанти завдали 7 червня – тіло загиблої людини виявили під завадами підприємства, тож та російська атака забрала життя вже 3 людей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Telegram

Пряма мова міського голови: "Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування".

Реклама:

Деталі: За словами Терехова, роботи тривають цілодобово.

"За нашими даними, під завалами можуть перебувати ще 5 осіб", – підсумував мер міста.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Харківобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фотоРосіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
опитуванняУкраїнці відповіли, чи готові до територіальних поступок заради миру та гарантій безпеки
фото Російський удар пошкодив будівлю біля представництва ЄС у Києві
фотоІзраїль депортував Грету Тунберг, яка намагалась потрапити до Гази
Росіяни атакували Україну 7 ракетами і 315 дронами: 284 цілі знешкодили, але є і 11 влучань
Усі новини...
Харків
Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова
Удар по Харкову: у лікарні помер інструктор дитячої залізниці
У Харкові та області за добу 6 загиблих та майже 50 поранених
Останні новини
13:51
футболНародився, щоб забивати: Україні протистоятиме гігант, що наколотив 20 голів у чемпіонаті Англії
13:51
фотоДБР: Адвокат з Дніпра на керівних посадах у поліції набув 18 "непояснених" квартир
13:39
У Борисполі після нічної атаки і масштабної пожежі скасували всі масові заходи
13:35
OpenAI каже, що досягла $10 млрд річного регулярного доходу
13:31
У Києві через російську атаку загинула жінка
13:26
"Політичне втручання": у США міністр-антивакцинатор розпустив комітет з питань імунізації
13:24
фотоУ Києві від російської атаки постраждав стадіон "Спартак"
13:20
Цінова війна на ринку електроавто душить сталеварів Китаю – металурги б'ють на сполох
13:19
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
13:14
В Україні збережеться прохолодна погода, подекуди – дощ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: