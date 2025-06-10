Удар по Харкову 7 червня: кількість жертв зросла до 3, під завалами можуть бути ще 5 людей

Наслідки російських ударів по Харкову 7 червня. Фото з Telegram ДСНС

У Харкові зросла кількість жертв удару, який окупанти завдали 7 червня – тіло загиблої людини виявили під завадами підприємства, тож та російська атака забрала життя вже 3 людей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в Telegram

Пряма мова міського голови: "Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування".

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Деталі: За словами Терехова, роботи тривають цілодобово.

"За нашими даними, під завалами можуть перебувати ще 5 осіб", – підсумував мер міста.

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