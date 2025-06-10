Удар по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 3, под завалами могут быть еще 5 человек

Последствия российских ударов по Харькову 7 июня. Фото из Telegram ГСЧС

В Харькове возросло количество жертв удара, который оккупанты нанесли 7 июня – тело погибшего человека обнаружили под завалами предприятия, таким образом та российская атака унесла жизни уже 3 человек.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь городского головы: "Во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Сейчас идет процесс его деблокирования".

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Детали: По словам Терехова, работы продолжаются круглосуточно.

"По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек", – подытожил мэр города.

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