Удар по Харькову 7 июня: количество жертв возросло до 3, под завалами могут быть еще 5 человек
Вторник, 10 июня 2025, 09:05
В Харькове возросло количество жертв удара, который оккупанты нанесли 7 июня – тело погибшего человека обнаружили под завалами предприятия, таким образом та российская атака унесла жизни уже 3 человек.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь городского головы: "Во время проведения поисково-спасательных работ на предприятии, подвергшемся обстрелу 7 июня, обнаружено тело человека. Сейчас идет процесс его деблокирования".
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Детали: По словам Терехова, работы продолжаются круглосуточно.
"По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек", – подытожил мэр города.
Предыстория:
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