Ізраїль завдав удару по Ірану поблизу ядерного об'єкта у Фордо

Армія Ізраїлю атакувала ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, вибухи були поблизу ядерного об'єкта Фордо.

Джерело: іранське інформаційне агентство Fars, The Times of Israel, ВВС

Деталі: За даними ЗМІ, там пролунали два вибухи, цей ядерний об'єкт розташований на глибині у кілька сотень метрів.

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Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еял Замір заявив, що армія продовжує атакувати Іран "з повною силою". За його словами, країна продовжує виконувати два основні завдання – оборонне та наступальне.

"Буде ще складніше, і ми повинні бути готові до низки сценаріїв, до яких ми тренувалися", – додав він.

Командувач повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що присутність країни "у західному Ірані є критично важливою. Кожна пускова установка, яку ми атакуємо, рятує життя в Державі Ізраїль".

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Видання The Times of Israel також повідомило, що іранська ППО збила ізраїльський дрон поблизу ядерного об'єкта у Фордо.

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