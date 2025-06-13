Ізраїль завдав удару по Ірану поблизу ядерного об'єкта у Фордо
Армія Ізраїлю атакувала ракетні установки та інфраструктуру в Ірані, вибухи були поблизу ядерного об'єкта Фордо.
Джерело: іранське інформаційне агентство Fars, The Times of Israel, ВВС
Деталі: За даними ЗМІ, там пролунали два вибухи, цей ядерний об'єкт розташований на глибині у кілька сотень метрів.
Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Еял Замір заявив, що армія продовжує атакувати Іран "з повною силою". За його словами, країна продовжує виконувати два основні завдання – оборонне та наступальне.
"Буде ще складніше, і ми повинні бути готові до низки сценаріїв, до яких ми тренувалися", – додав він.
Командувач повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що присутність країни "у західному Ірані є критично важливою. Кожна пускова установка, яку ми атакуємо, рятує життя в Державі Ізраїль".
Видання The Times of Israel також повідомило, що іранська ППО збила ізраїльський дрон поблизу ядерного об'єкта у Фордо.
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Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
- Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.