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Израиль нанес удар по Ирану вблизи ядерного объекта в Фордо

Татьяна ОлейникПятница, 13 июня 2025, 20:24
Израиль нанес удар по Ирану вблизи ядерного объекта в Фордо
Фото - Fars

Армия Израиля атаковала ракетные установки и инфраструктуру в Иране, взрывы были вблизи ядерного объекта Фордо.

Источник: иранское информационное агентство Fars, The Times of Israel, ВВС

Детали: По данным СМИ, там прогремели два взрыва, этот ядерный объект расположен на глубине в несколько сотен метров.

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Начальник штаба Армии обороны Израиля Эял Замир заявил, что армия продолжает атаковать Иран "с полной силой". По его словам, страна продолжает выполнять две основные задачи – оборонительную и наступательную.

"Будет еще сложнее, и мы должны быть готовы к ряду сценариев, к которым мы тренировались", – добавил он.

Командующий воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что присутствие страны "в западном Иране является критически важным. Каждая пусковая установка, которую мы атакуем, спасает жизни в Государстве Израиль".

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Издание The Times of Israel также сообщило, что иранская ПВО сбила израильский дрон вблизи ядерного объекта в Фордо.

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