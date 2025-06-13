Израиль нанес удар по Ирану вблизи ядерного объекта в Фордо
Армия Израиля атаковала ракетные установки и инфраструктуру в Иране, взрывы были вблизи ядерного объекта Фордо.
Источник: иранское информационное агентство Fars, The Times of Israel, ВВС
Детали: По данным СМИ, там прогремели два взрыва, этот ядерный объект расположен на глубине в несколько сотен метров.
Начальник штаба Армии обороны Израиля Эял Замир заявил, что армия продолжает атаковать Иран "с полной силой". По его словам, страна продолжает выполнять две основные задачи – оборонительную и наступательную.
"Будет еще сложнее, и мы должны быть готовы к ряду сценариев, к которым мы тренировались", – добавил он.
Командующий воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что присутствие страны "в западном Иране является критически важным. Каждая пусковая установка, которую мы атакуем, спасает жизни в Государстве Израиль".
Издание The Times of Israel также сообщило, что иранская ПВО сбила израильский дрон вблизи ядерного объекта в Фордо.
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Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
- Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.