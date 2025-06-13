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Путін поспівчував Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 червня 2025, 20:53
Путін поспівчував Ірану та засудив дії Ізраїлю, що порушують статут ООН
Путін. Фото - getty images

Лідер Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Ірану Масуду Пезешкіану і прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу на тлі ударів Ізраїлю по Ірану.

Джерело: пресслужба Путіна

Деталі: У розмові з Пезешкіаном Путін висловив начебто співчуття керівництву і народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів".

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Також російський глава, якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вважає винним у воєнних злочинах, начебто "засудив дії Ізраїлю, зроблені в порушення Статуту ООН і міжнародного права".

Він заявив, що Росія "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".

З Нетаньягу Путін говорив про "важливість повернення до переговорного процесу" та навіть заявив про готовність надати посередницькі послуги.

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Передісторія:

ПутінІранІзраїль
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