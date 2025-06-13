Путін поспівчував Ірану та засудив дії Ізраїлю, що "порушують статут ООН"
Лідер Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Ірану Масуду Пезешкіану і прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу на тлі ударів Ізраїлю по Ірану.
Джерело: пресслужба Путіна
Деталі: У розмові з Пезешкіаном Путін висловив начебто співчуття керівництву і народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів".
Також російський глава, якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вважає винним у воєнних злочинах, начебто "засудив дії Ізраїлю, зроблені в порушення Статуту ООН і міжнародного права".
Він заявив, що Росія "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".
З Нетаньягу Путін говорив про "важливість повернення до переговорного процесу" та навіть заявив про готовність надати посередницькі послуги.
Читайте також: "Обложена фортеця": як економіка Ірану працює в умовах 40-річних санкцій
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
- Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.