Путин посочувствовал Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающие устав ООН"
Лидер Кремля Владимир Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану.
Источник: пресс-служба Путина
Детали: В разговоре с Пезешкианом Путин выразил якобы соболезнования руководству и народу Ирана "в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей".
Также российский глава, которого Международный уголовный суд в Гааге считает виновным в военных преступлениях, якобы "осудил действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права".
Он заявил, что Россия "будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем".
С Нетаньяху Путин говорил о "важности возвращения к переговорному процессу" и даже заявил о готовности предоставить посреднические услуги.
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Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
- Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.