Путин посочувствовал Ирану и осудил действия Израиля, "нарушающие устав ООН"

Лидер Кремля Владимир Путин позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану.

Источник: пресс-служба Путина

Детали: В разговоре с Пезешкианом Путин выразил якобы соболезнования руководству и народу Ирана "в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей".

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Также российский глава, которого Международный уголовный суд в Гааге считает виновным в военных преступлениях, якобы "осудил действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права".

Он заявил, что Россия "будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем".

С Нетаньяху Путин говорил о "важности возвращения к переговорному процессу" и даже заявил о готовности предоставить посреднические услуги.

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