Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет

Небо над Тель-Авівом. фото: скриншот відео у соцмережах

Іран випустив у бік Ізраїлю сотні балістичних ракет.

Джерело: Reuters із посиланням на Іранське державне інформаційне агентство

Деталі: Водночас ізраїльська армія підтвердила, що країна перебуває під ракетним обстрілом "десятків ракет".

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За словами військових, вибухи, які зараз лунають в Ізраїлі, є наслідком або перехоплення, або влучання іранських ракет.

Повідомляється, що іранські ракети були помічені в небі над Єрусалимом і Тель-Авівом.

Передісторія: