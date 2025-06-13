Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет
П'ятниця, 13 червня 2025, 21:35
Іран випустив у бік Ізраїлю сотні балістичних ракет.
Джерело: Reuters із посиланням на Іранське державне інформаційне агентство
Деталі: Водночас ізраїльська армія підтвердила, що країна перебуває під ракетним обстрілом "десятків ракет".
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За словами військових, вибухи, які зараз лунають в Ізраїлі, є наслідком або перехоплення, або влучання іранських ракет.
Повідомляється, що іранські ракети були помічені в небі над Єрусалимом і Тель-Авівом.
Передісторія:
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- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі пообіцяв, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.