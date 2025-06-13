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Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет

Євген КізіловП'ятниця, 13 червня 2025, 21:35
Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет
Небо над Тель-Авівом. фото: скриншот відео у соцмережах

Іран випустив у бік Ізраїлю сотні балістичних ракет.

Джерело: Reuters із посиланням на Іранське державне інформаційне агентство

Деталі: Водночас ізраїльська армія підтвердила, що країна перебуває під ракетним обстрілом "десятків ракет".

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За словами військових, вибухи, які зараз лунають в Ізраїлі, є наслідком або перехоплення, або влучання іранських ракет.

Повідомляється, що іранські ракети були помічені в небі над Єрусалимом і Тель-Авівом.

Передісторія:

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ІранІзраїльвійна
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