Иран заявил, что выпустил по Израилю сотни баллистических ракет
Пятница, 13 июня 2025, 21:35
Иран выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет.
Источник: Reuters со ссылкой на Иранское государственное информационное агентство
Детали: В то же время израильская армия подтвердила, что страна подвергается ракетному обстрелу "десятками ракет".
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По словам военных, взрывы, которые сейчас раздаются в Израиле, являются следствием либо перехвата, либо попадания иранских ракет.
Сообщается, что иранские ракеты были замечены в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом.
Предыстория:
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- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи пообещал, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США тоже "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.