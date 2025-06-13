Иран заявил, что выпустил по Израилю сотни баллистических ракет

Небо над Тель-Авивом. Фото: скриншот видео в соцсетях

Иран выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет.

Источник: Reuters со ссылкой на Иранское государственное информационное агентство

Детали: В то же время израильская армия подтвердила, что страна подвергается ракетному обстрелу "десятками ракет".

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По словам военных, взрывы, которые сейчас раздаются в Израиле, являются следствием либо перехвата, либо попадания иранских ракет.

Сообщается, что иранские ракеты были замечены в небе над Иерусалимом и Тель-Авивом.

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