Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios
Ізраїль упродовж останніх 48 годин звертався до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом долучитися до війни проти Ірану з метою знищення його ядерної інфраструктури.
Джерело: Axios
Деталі: Як повідомили Axios два ізраїльські чиновники, Ізраїль провів серію дипломатичних контактів з Білим домом, закликаючи США долучитися до війни проти Ірану.
Дослівно: "Ізраїль не має достатньо потужних засобів ураження, зокрема бункерних бомб і важких бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкту зі збагачення урану в Фордо, який побудований в горах і знаходиться глибоко під землею. І те, і інше є у США на відстані польоту від Ірану".
Деталі: Попри заклики Ізраїлю, адміністрація Трампа поки не розглядає участь у військовій операції, прагнучи уникнути прямого залучення США у війну проти Ірану. Представники Білого дому вважають, що втручання Вашингтона може легітимізувати удари у відповідь по американських об’єктах.
Однак, якщо Фордо продовжить функціонувати після завершення операції, Ізраїль не досягне своєї мети – "ліквідувати" ядерну програму Ірану, зазначає видання.
Високопоставлений чиновник Білого дому в коментарі Axios підтвердив, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, однак заявив, що "адміністрація наразі не розглядає це питання".
"Що б не сталося сьогодні, цьому не можна запобігти", – сказав чиновник, маючи на увазі ізраїльські атаки.
"Вся операція... насправді має бути завершена з ліквідацією Фордо", – заявив посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер в інтерв'ю Fox News в п'ятницю.
Ізраїль з початку кампанії порушував питання про американську підтримку щодо знищення Фордо. Джерело з ізраїльської сторони повідомило, що вірогідність участі США розглядається, і Тель-Авів сподівається на позитивне рішення Трампа.
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму зверненні до Ради Безпеки ООН 13 червня повідомив про пошкодження інфраструктури зі збагачення урану в Натанзі.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
- Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.