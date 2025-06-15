Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 07:56
Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios
Реактор на важкій воді в Араці, розташований на південний захід від Тегерана. Фото: Getty Images

Ізраїль упродовж останніх 48 годин звертався до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом долучитися до війни проти Ірану з метою знищення його ядерної інфраструктури.

Джерело: Axios

Деталі: Як повідомили Axios два ізраїльські чиновники, Ізраїль провів серію дипломатичних контактів з Білим домом, закликаючи США долучитися до війни проти Ірану.

Реклама:

Дослівно: "Ізраїль не має достатньо потужних засобів ураження, зокрема бункерних бомб і важких бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкту зі збагачення урану в Фордо, який побудований в горах і знаходиться глибоко під землею. І те, і інше є у США на відстані польоту від Ірану".

Деталі: Попри заклики Ізраїлю, адміністрація Трампа поки не розглядає участь у військовій операції, прагнучи уникнути прямого залучення США у війну проти Ірану. Представники Білого дому вважають, що втручання Вашингтона може легітимізувати удари у відповідь по американських об’єктах.

Однак, якщо Фордо продовжить функціонувати після завершення операції, Ізраїль не досягне своєї мети – "ліквідувати" ядерну програму Ірану, зазначає видання.

РЕКЛАМА:

Високопоставлений чиновник Білого дому в коментарі Axios підтвердив, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, однак заявив, що "адміністрація наразі не розглядає це питання".

"Що б не сталося сьогодні, цьому не можна запобігти", – сказав чиновник, маючи на увазі ізраїльські атаки.

"Вся операція... насправді має бути завершена з ліквідацією Фордо", – заявив посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер в інтерв'ю Fox News в п'ятницю.

Ізраїль з початку кампанії порушував питання про американську підтримку щодо знищення Фордо. Джерело з ізраїльської сторони повідомило, що вірогідність участі США розглядається, і Тель-Авів сподівається на позитивне рішення Трампа.

Передісторія: 

  • Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
  • Також повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
  • Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у своєму зверненні до Ради Безпеки ООН 13 червня повідомив про пошкодження інфраструктури зі збагачення урану в Натанзі.
  • Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".
  • Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю. 

ІзраїльСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
Ізраїль
Ізраїль завдав ударів по іранській газовій інфраструктурі – ЗМІ
Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
ЦАХАЛ повідомив про завершення нанесення ударів по ядерній інфраструктурі в Тегерані
Останні новини
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Росіяни атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство під час атаки на Нікопольщину 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
05:56
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
04:55
Магучіх здобула срібло в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: