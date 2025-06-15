Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios

Реактор на важкій воді в Араці, розташований на південний захід від Тегерана. Фото: Getty Images

Ізраїль упродовж останніх 48 годин звертався до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом долучитися до війни проти Ірану з метою знищення його ядерної інфраструктури.

Джерело: Axios

Деталі: Як повідомили Axios два ізраїльські чиновники, Ізраїль провів серію дипломатичних контактів з Білим домом, закликаючи США долучитися до війни проти Ірану.

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Дослівно: "Ізраїль не має достатньо потужних засобів ураження, зокрема бункерних бомб і важких бомбардувальників, необхідних для знищення іранського об'єкту зі збагачення урану в Фордо, який побудований в горах і знаходиться глибоко під землею. І те, і інше є у США на відстані польоту від Ірану".

Деталі: Попри заклики Ізраїлю, адміністрація Трампа поки не розглядає участь у військовій операції, прагнучи уникнути прямого залучення США у війну проти Ірану. Представники Білого дому вважають, що втручання Вашингтона може легітимізувати удари у відповідь по американських об’єктах.

Однак, якщо Фордо продовжить функціонувати після завершення операції, Ізраїль не досягне своєї мети – "ліквідувати" ядерну програму Ірану, зазначає видання.

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Високопоставлений чиновник Білого дому в коментарі Axios підтвердив, що Ізраїль закликав адміністрацію Трампа приєднатися до війни, однак заявив, що "адміністрація наразі не розглядає це питання".

"Що б не сталося сьогодні, цьому не можна запобігти", – сказав чиновник, маючи на увазі ізраїльські атаки.

"Вся операція... насправді має бути завершена з ліквідацією Фордо", – заявив посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер в інтерв'ю Fox News в п'ятницю.

Ізраїль з початку кампанії порушував питання про американську підтримку щодо знищення Фордо. Джерело з ізраїльської сторони повідомило, що вірогідність участі США розглядається, і Тель-Авів сподівається на позитивне рішення Трампа.

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