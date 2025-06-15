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Израиль призывает США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы – Axios

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 07:56
Израиль призывает США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы – Axios
Реактор на тяжелой воде в Араке, расположенный к юго-западу от Тегерана. Фото: Getty Images

Израиль в течение последних 48 часов обращался к администрации президента США Дональда Трампа с призывом присоединиться к войне против Ирана с целью уничтожения его ядерной инфраструктуры.

Источник: Axios

Детали: Как сообщили Axios два израильских чиновника, Израиль провел серию дипломатических контактов с Белым домом, призывая США присоединиться к войне против Ирана.

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Дословно: "Израиль не имеет достаточно мощных средств поражения, в частности бункерных бомб и тяжелых бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта по обогащению урана в Фордо, который построен в горах и находится глубоко под землей. И то, и другое есть у США на расстоянии полета от Ирана".

Детали: Несмотря на призывы Израиля, администрация Трампа пока не рассматривает участие в военной операции, стремясь избежать прямого вовлечения США в войну против Ирана. Представители Белого дома считают, что вмешательство Вашингтона может легитимизировать ответные удары по американским объектам.

Однако, если Фордо продолжит функционировать после завершения операции, Израиль не достигнет своей цели – "ликвидировать" ядерную программу Ирана, отмечает издание.

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Высокопоставленный чиновник Белого дома в комментарии Axios подтвердил, что Израиль призвал администрацию Трампа присоединиться к войне, однако заявил, что "администрация пока не рассматривает этот вопрос".

"Что бы ни случилось сегодня, этому нельзя предотвратить", – сказал чиновник, имея в виду израильские атаки.

"Вся операция... на самом деле должна быть завершена ликвидацией Фордо", – заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в интервью Fox News в пятницу.

Израиль с начала кампании поднимал вопрос об американской поддержке в уничтожении Фордо. Источник с израильской стороны сообщил, что вероятность участия США рассматривается, и Тель-Авив надеется на положительное решение Трампа.

Предыстория:

  • Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
  • Также сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН 13 июня сообщил о повреждении инфраструктуры по обогащению урана в Натанзе.
  • После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
  • Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.

ИзраильСША
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