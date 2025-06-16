Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що правитель Росії Володимир Путін, ймовірно, намагається відвернути увагу від війни РФ проти України, пропонуючи посередництво в ситуації на Близькому Сході.
Джерело: ISW
Дослівно зі звіту: "Путін продовжує зображати Росію як ефективного і необхідного міжнародного партнера для Сполучених Штатів на тлі триваючих напружених відносин між Іраном та Ізраїлем".
Деталі: Аналітики нагадують, що 14 червня президент США Дональд Трамп заявив, що він і Путін близько години розмовляли по телефону про удари Ізраїлю по Ірану і "набагато менше" часу приділили Україні, ніж Ірану.
14 червня помічник глави Росії Юрій Ушаков заявив, що Путін і Трамп головним чином обговорювали ескалацію військового конфлікту на Близькому Сході.
Ушаков стверджував, що Путін висловив занепокоєння ескалацією напруженості між Іраном та Ізраїлем і запропонував допомогу Росії в переговорах щодо мирного врегулювання.
Трамп заявив, що під час розмови він нагадав Путіну, що війна проти України має закінчитися.
Дослівно зі звіту: "Путін, ймовірно, намагається відвернути увагу від своєї тривалої агресивної війни проти України, пропонуючи допомогу Сполученим Штатам у посередництві в ситуації на Близькому Сході".
Нагадаємо: Трамп заявив, що "був би відкритий" до участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.
Президент Франції Емманюель Макрон відкинув ідею Трампа щодо участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.