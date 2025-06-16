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Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 16 червня 2025, 06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Путін. Ілюстративне фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що правитель Росії Володимир Путін, ймовірно, намагається відвернути увагу від війни РФ проти України, пропонуючи посередництво в ситуації на Близькому Сході.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Путін продовжує зображати Росію як ефективного і необхідного міжнародного партнера для Сполучених Штатів на тлі триваючих напружених відносин між Іраном та Ізраїлем".

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Деталі: Аналітики нагадують, що 14 червня президент США Дональд Трамп заявив, що він і Путін близько години розмовляли по телефону про удари Ізраїлю по Ірану і "набагато менше" часу приділили Україні, ніж Ірану.

14 червня помічник глави Росії Юрій Ушаков заявив, що Путін і Трамп головним чином обговорювали ескалацію військового конфлікту на Близькому Сході.

Ушаков стверджував, що Путін висловив занепокоєння ескалацією напруженості між Іраном та Ізраїлем і запропонував допомогу Росії в переговорах щодо мирного врегулювання.

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Трамп заявив, що під час розмови він нагадав Путіну, що війна проти України має закінчитися.

Дослівно зі звіту: "Путін, ймовірно, намагається відвернути увагу від своєї тривалої агресивної війни проти України, пропонуючи допомогу Сполученим Штатам у посередництві в ситуації на Близькому Сході".

Нагадаємо: Трамп заявив, що "був би відкритий" до участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Президент Франції Емманюель Макрон відкинув ідею Трампа щодо участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Путінросійсько-українська війнаІранІзраїль
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