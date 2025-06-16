Путин пытается отвлечь внимание от войны в Украине – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что правитель России Владимир Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от войны РФ против Украины, предлагая посредничество в ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Путин продолжает изображать Россию как эффективного и необходимого международного партнера для Соединенных Штатов на фоне продолжающихся напряженных отношений между Ираном и Израилем".

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Детали: Аналитики напоминают, что 14 июня президент США Дональд Трамп заявил, что он и Путин около часа разговаривали по телефону об ударах Израиля по Ирану и "гораздо меньше" времени уделили Украине, чем Ирану.

14 июня помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп в основном обсуждали эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке.

Ушаков утверждал, что Путин выразил обеспокоенность эскалацией напряженности между Ираном и Израилем и предложил помощь России в переговорах по мирному урегулированию.

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Трамп заявил, что во время разговора он напомнил Путину, что война против Украины должна закончиться.

Дословно из отчета: "Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от своей длительной агрессивной войны против Украины, предлагая помощь Соединенным Штатам в посредничестве в ситуации на Ближнем Востоке".

Напомним: Трамп заявил, что "был бы открыт" к участию военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг идею Трампа об участии военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.