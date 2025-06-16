Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Президент Франції Емманюель Макрон відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.
Джерело: Макрон, цитує The Times of Israel
Деталі: Макрон під час візиту до Гренландії зазначив, що Росії "бракує авторитету" для таких посередницьких зусиль.
Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України – ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".
Що передувало: Трамп заявив, що "був би відкритий" до участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.
14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась переважно ескалації між Іраном та Ізраїлем, але також торкнулася України.
Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Тегераном та Єрусалимом.
Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що він не готовий до переговорів про припинення вогню і ядерну угоду, поки перебуває "під атакою Ізраїлю".
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення. У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.
- Внаслідок іранських ударів по Ізраїлю, за попередніми даними, загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.