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Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном

Ольга Глущенко Понеділок, 16 червня 2025, 03:52
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Макрон. Фото: Getty images

Президент Франції Емманюель Макрон відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Джерело: Макрон, цитує The Times of Israel

Деталі: Макрон під час візиту до Гренландії зазначив, що Росії "бракує авторитету" для таких посередницьких зусиль.

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Пряма мова Макрона: "Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності (війні проти України – ред.) та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником".

Що передувало: Трамп заявив, що "був би відкритий" до участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась переважно ескалації між Іраном та Ізраїлем, але також торкнулася України.

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Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Тегераном та Єрусалимом.

Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що він не готовий до переговорів про припинення вогню і ядерну угоду, поки перебуває "під атакою Ізраїлю".

Передісторія:

МакронІзраїльІранПутін
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