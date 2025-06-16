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МВС: Під час останніх репатріацій РФ передала й останки своїх військових, змішані з тілами українців

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 червня 2025, 16:18
МВС: Під час останніх репатріацій РФ передала й останки своїх військових, змішані з тілами українців
фото Координаційного штабу

Росія ускладнює процес ідентифікації тіл загиблих, повертаючи їх у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій разом із полеглими українцями передала й тіла своїх солдатів.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо".

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Деталі: Клименко зазначив, що після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі.

Цей процес і без того складний та тривалий, а Росія ще й навмисно ускладнює процес ідентифікації. Тіла повертаються в Україну у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації.

Міністр наголосив, що експерти працюють на межі можливого. Кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. Фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані. Найбільший виклик – час.

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"Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії.

Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення", – додав очільник МВС.

Що передувало: 16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Міністр оборони Рустем Умєров заявив про завершення репатріації тіл загиблих в рамках стамбульських домовленостей та повернення понад 6 тисяч тіл загиблих.

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.
  • Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, станом на 16 червня, Україна повернула 15 801 тіло загиблих. 9 744 тіла – станом на травень 2025 року + 5 етапів репатріацій у червні.

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