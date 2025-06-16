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МВД: Во время последних репатриаций РФ передала и останки своих военных, смешанные с телами украинцев

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 июня 2025, 16:18
МВД: Во время последних репатриаций РФ передала и останки своих военных, смешанные с телами украинцев
фото Координационного штаба

Россия усложняет процесс идентификации тел погибших, возвращая их в крайне изуродованном состоянии, а во время последних репатриаций вместе с павшими украинцами передала и тела своих солдат.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных - смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и привычным для них халатным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем".

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Детали: Клименко отметил, что после каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали.

Этот процесс и без того сложный и длительный, а Россия еще и намеренно усложняет процесс идентификации. Тела возвращаются в Украину в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации.

Министр подчеркнул, что эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов - время.

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"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно - именно это является целью России.

Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это - люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", - добавил глава МВД.

Что предшествовало: 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших. Министр обороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договоренностей и возвращении более 6 тысяч тел погибших.

Предыстория:

  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных
  • С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, по состоянию на 16 июня, Украина вернула 15 801 тело погибших. 9 744 тела - по состоянию на май 2025 года + 5 этапов репатриации в июне.

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