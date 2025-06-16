МВД: Во время последних репатриаций РФ передала и останки своих военных, смешанные с телами украинцев

Россия усложняет процесс идентификации тел погибших, возвращая их в крайне изуродованном состоянии, а во время последних репатриаций вместе с павшими украинцами передала и тела своих солдат.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Во время последних репатриаций нам передали и тела российских военных - смешанные с телами украинцев. К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и привычным для них халатным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем".

Реклама:

Детали: Клименко отметил, что после каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали.

Этот процесс и без того сложный и длительный, а Россия еще и намеренно усложняет процесс идентификации. Тела возвращаются в Украину в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации.

Министр подчеркнул, что эксперты работают на грани возможного. Каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз. Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов - время.

РЕКЛАМА:

"Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно - именно это является целью России.

Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это - люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", - добавил глава МВД.

Что предшествовало: 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших. Министр обороны Рустем Умеров заявил о завершении репатриации тел погибших в рамках стамбульских договоренностей и возвращении более 6 тысяч тел погибших.

Предыстория: