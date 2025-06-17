Удар по Києву: є загроза обвалу конструкцій багатоповерхівки – ДСНС
Рятувальники попереджають про загрозу обвалу конструкцій пошкодженого російським ударом 9-поверхового будинку у Солом’янському районі Києва.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Солом’янський район: внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій".
Деталі: У Солом’янському районі також знищено 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО.
У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста.
У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна, частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.
У Дніпровському та Оболонському районах пошкоджено будинки і авто.
"Усі екстрені служби міста працюють на місцях: рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали, надають допомогу постраждалим. Зокрема, залучені 296 рятувальників, 75 одиниць техніки ДСНС, 3 кінологічні розрахунки та 2 гелікоптери ДСНС", – підсумували у ДСНС.
Передісторія:
- Уночі 17 червня росіяни атакували Україну дронами і ракетами. У столиці лунали вибухи, є руйнування. Спочатку повідомлялося про 40 постраждалих.
- Згодом стало відомо про 14 загиблих та 99 поранених у столиці.
- За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого зруйновано цілий під’їзд.
- Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема, на Нивках знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет.