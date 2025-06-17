Удар по Києву: є загроза обвалу конструкцій багатоповерхівки – ДСНС

Рятувальники попереджають про загрозу обвалу конструкцій пошкодженого російським ударом 9-поверхового будинку у Солом’янському районі Києва.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Солом’янський район: внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій".

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Фото ДСНС

Деталі: У Солом’янському районі також знищено 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО.

У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста.

Фото ДСНС

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна, частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.

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фото ДСНС

У Дніпровському та Оболонському районах пошкоджено будинки і авто.

"Усі екстрені служби міста працюють на місцях: рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали, надають допомогу постраждалим. Зокрема, залучені 296 рятувальників, 75 одиниць техніки ДСНС, 3 кінологічні розрахунки та 2 гелікоптери ДСНС", – підсумували у ДСНС.

Передісторія: