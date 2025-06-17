Удар по Киеву: есть угроза обвала конструкций многоэтажки – ГСЧС

Спасатели предупреждают об угрозе обвала конструкций поврежденного российским ударом 9-этажного дома в Соломенском районе Киева.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Соломенский район: в результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обвала конструкций".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: В Соломенском районе также уничтожено 8 авто, еще 4 горели во дворе. Также горели пятиэтажка и СТО.

В Святошинском районе горели многоэтажка и одно из зданий города.

Фото ГСЧС

В Дарницком районе в результате падения обломков произошел пожар, повреждено здание, в детском учреждении выбиты окна, частично разрушены верхние этажи жилого дома.

РЕКЛАМА:

Фото ГСЧС

В Днепровском и Оболонском районах повреждены дома и авто.

"Все экстренные службы города работают на местах: спасают людей, тушат пожары, разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим. В частности, привлечены 296 спасателей, 75 единиц техники ГСЧС, 3 кинологических расчета и 2 вертолета ГСЧС", – подытожили в ГСЧС.

Предыстория: