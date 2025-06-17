Удар по Киеву: есть угроза обвала конструкций многоэтажки – ГСЧС
Спасатели предупреждают об угрозе обвала конструкций поврежденного российским ударом 9-этажного дома в Соломенском районе Киева.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Соломенский район: в результате попадания ракеты в 9-этажку полностью разрушен один подъезд. Существует угроза обвала конструкций".
Детали: В Соломенском районе также уничтожено 8 авто, еще 4 горели во дворе. Также горели пятиэтажка и СТО.
В Святошинском районе горели многоэтажка и одно из зданий города.
В Дарницком районе в результате падения обломков произошел пожар, повреждено здание, в детском учреждении выбиты окна, частично разрушены верхние этажи жилого дома.
В Днепровском и Оболонском районах повреждены дома и авто.
"Все экстренные службы города работают на местах: спасают людей, тушат пожары, разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим. В частности, привлечены 296 спасателей, 75 единиц техники ГСЧС, 3 кинологических расчета и 2 вертолета ГСЧС", – подытожили в ГСЧС.
Предыстория:
- Ночью 17 июня россияне атаковали Украину дронами и ракетами. В столице раздавались взрывы, есть разрушения. Сначала сообщалось о 40 пострадавших.
- Позже стало известно о 14 погибшгих и 99 раненых в столице.
- По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего разрушен целый подъезд.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей быть внимательными и осторожными, поскольку в городе, в частности, на Нивках находят небольшие металлические шарики, которые являются поражающими элементами российских ракет.