З-під завалів будинку у Києві дістали тіла 5 людей

Рятувальники дістали з-під завалів знищеного російською ракетою будинку у Солом’янському районі Києва тіла 5 загиблих, але наразі достеменно не відомо, чи зросла загальна кількість жертв цього удару.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram та речник ДСНС Світлана Водолага в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ткаченка: "Перебуваю на місці атаки в Солом’янському районі. Тут продовжується рятувальна операція. Наразі дістали з-під завалів тіла двох загиблих киян. Пошуки тривають, під руїнами ще можуть перебувати люди".

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Деталі: За 40 хвилин він повідомив, що "дістали тіла п’яти загиблих", не уточнивши, чи йдеться про ще п’ять жертв, чи мова про загальну цифру разом з тими двома загиблими, яких деблокували раніше.

Речник ДСНС Світлана Водолага, яка також перебуває на місці події, повідомила УП, що загалом рятувальники деблокували 5 загиблих.

На уточнююче питання, чи свідчить це про те, що кількість жертв зросла на 5 осіб, вона пояснила, що так рахувати не можна.

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"Так, дійсно, ми попередньо, мали 14 загиблих – 13 тіл і одна людина померла у лікарні. Але треба зважати на те, що рятувальники не вилучили усі цілі тіла, десь вилучали фрагменти – частини руки, тощо. Наразі проходить ідентифікація. Лише після її завершення зможемо назвати точну кількість загиблих, – сказала Водолага.

Вона додала, що аварійно-рятувальні роботи на місці тривають.

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