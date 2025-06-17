Из-под завалов дома в Киеве достали тела 5 человек
Спасатели достали из-под завалов уничтоженного российской ракетой дома в Соломенском районе Киева тела 5 погибших, но пока точно не известно, возросло ли общее количество жертв этого удара.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram и спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Ткаченко: "Нахожусь на месте атаки в Соломенском районе. Здесь продолжается спасательная операция. Сейчас достали из-под завалов тела двух погибших киевлян. Поиски продолжаются, под руинами еще могут находиться люди".
Детали: Через 40 минут он сообщил, что "достали тела пяти погибших", не уточнив, идет ли речь о еще пяти жертвах, или об общей цифре вместе с теми двумя погибшими, которых деблокировали ранее.
Спикер ГСЧС Светлана Водолага, которая также находится на месте происшествия, сообщила УП, что в общем спасатели деблокировали 5 погибших.
На уточняющий вопрос, свидетельствует ли это о том, что количество жертв возросло на 5 человек, она пояснила, что так считать нельзя.
"Да, действительно, мы предварительно имели 14 погибших – 13 тел и один человек умер в больнице. Но надо учитывать, что спасатели не изъяли все целые тела, где-то деблокировали фрагменты – части руки и тому подобное. Сейчас проходит идентификация. Только после ее завершения сможем назвать точное количество погибших", – сказала Водолага.
Она добавила, что аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.
Предыстория:
- В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве раздавались взрывы, есть разрушения. Известно о 14 погибших и 114 раненых в столице.
- По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего был разрушен целый подъезд.
- Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявлял, что под завалами девятиэтажки в Киеве могут находиться от 4 до 14 человек, которые там жили и не выходят на связь.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей быть внимательными и осторожными, поскольку в городе, в частности, на Нивках находят небольшие металлические шарики, которые являются поражающими элементами российских ракет.