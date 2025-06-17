Из-под завалов дома в Киеве достали тела 5 человек

Спасатели достали из-под завалов уничтоженного российской ракетой дома в Соломенском районе Киева тела 5 погибших, но пока точно не известно, возросло ли общее количество жертв этого удара.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram и спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Ткаченко: "Нахожусь на месте атаки в Соломенском районе. Здесь продолжается спасательная операция. Сейчас достали из-под завалов тела двух погибших киевлян. Поиски продолжаются, под руинами еще могут находиться люди".

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Детали: Через 40 минут он сообщил, что "достали тела пяти погибших", не уточнив, идет ли речь о еще пяти жертвах, или об общей цифре вместе с теми двумя погибшими, которых деблокировали ранее.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага, которая также находится на месте происшествия, сообщила УП, что в общем спасатели деблокировали 5 погибших.

На уточняющий вопрос, свидетельствует ли это о том, что количество жертв возросло на 5 человек, она пояснила, что так считать нельзя.

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"Да, действительно, мы предварительно имели 14 погибших – 13 тел и один человек умер в больнице. Но надо учитывать, что спасатели не изъяли все целые тела, где-то деблокировали фрагменты – части руки и тому подобное. Сейчас проходит идентификация. Только после ее завершения сможем назвать точное количество погибших", – сказала Водолага.

Она добавила, что аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

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