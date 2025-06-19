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Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 червня 2025, 20:21
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Фото - Оперативне командування "Південь"

Президент Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: указ оприлюднений на сайті ОПУ

Деталі: До цього Шаповалов був на посаді командувача військ Оперативного командування "Південь". Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

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У січні 2025 року президент казав, що призначає Шаповалова працювати з партнерами у Вісбадені і координувати безпекову допомогу Україні.

Довідково: Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала. 

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Передісторія:

  • Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
  • Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
  • Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.
  • Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого командувачем обʼєднаних сил й зазначив, що він зосередиться виключно на бойових питаннях.

Збройні сили
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