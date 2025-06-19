Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Президент Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: указ оприлюднений на сайті ОПУ

Деталі: До цього Шаповалов був на посаді командувача військ Оперативного командування "Південь". Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

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У січні 2025 року президент казав, що призначає Шаповалова працювати з партнерами у Вісбадені і координувати безпекову допомогу Україні.

Довідково: Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

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