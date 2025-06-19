Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ.

Источник: указ обнародован на сайте ОПУ

Детали: До этого Шаповалов был в должности командующего войсками Оперативного командования "Юг". Эту должность он оставил в феврале 2025 года. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

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В январе 2025 года президент говорил, что назначает Шаповалова работать с партнерами в Висбадене и координировать помощь по безопасности Украине.

Справка: Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же – с отличием – Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

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