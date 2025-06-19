Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Зеленский назначил Геннадия Шаповалова командующим Сухопутных войск ВСУ.
Источник: указ обнародован на сайте ОПУ
Детали: До этого Шаповалов был в должности командующего войсками Оперативного командования "Юг". Эту должность он оставил в феврале 2025 года. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
В январе 2025 года президент говорил, что назначает Шаповалова работать с партнерами в Висбадене и координировать помощь по безопасности Украине.
Справка: Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же – с отличием – Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.
Прошел военную карьеру от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, в марте 2022 года получил звание бригадного генерала.
Что предшествовало:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
- Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
- Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.