За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів

За обвинуваченого в хабарництві та незаконному поводженні зі зброєю колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: До набрання вироком законної сили (тобто упродовж 30 днів, які є на апеляцію) стосовно колишнього голови Тернопільської облради застосовано заставу. Сьогодні її внесли у повному розмірі, тобто 15 003 740 грн".

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Деталі: Чемерис додала, що на Головка судом також покладено низку зобов’язань: не залишати межі Тернопільської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до управління ДМС у Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон (за його наявності).

Обвинувачений також зобов’язаний носити електронний засіб контролю.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про хабар.

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