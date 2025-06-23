За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів
За обвинуваченого в хабарництві та незаконному поводженні зі зброєю колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.
Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: До набрання вироком законної сили (тобто упродовж 30 днів, які є на апеляцію) стосовно колишнього голови Тернопільської облради застосовано заставу. Сьогодні її внесли у повному розмірі, тобто 15 003 740 грн".
Деталі: Чемерис додала, що на Головка судом також покладено низку зобов’язань: не залишати межі Тернопільської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до управління ДМС у Тернопільській області свій паспорт для виїзду за кордон (за його наявності).
Обвинувачений також зобов’язаний носити електронний засіб контролю.
Що передувало: Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі про хабар.
Передісторія:
- Головка затримали за отримання хабара влітку 2023 року. За даними слідства, разом з двома заступниками Тернопільської ВЦА він вимагав майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
- 28 червня 2023 року Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн, а 29 червня уже випустили після сплати цієї суми.
- 1 серпня 2024 року суд поновив Головка на посаді голови Тернопільської облради, але того ж дня депутати обласної ради повторно проголосували за його звільнення.
- У лютому Головку повідомили про ще одну підозру – у недекларуванні майна на суму понад 2 мільйони гривень.
- 6 березня Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Гайдуку, якого затримали за спробу отримати 1,8 млн грн хабаря та призначив йому покарання у вигляді 8 років та 2 місяців позбавлення волі.