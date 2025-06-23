За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли залог 15 миллионов

За обвиняемого во взяточничестве и незаконном обращении с оружием бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко внесли залог в размере 15 миллионов гривен.

Источник: спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "До вступления приговора в законную силу (то есть в течение 30 дней, которые есть на апелляцию) в отношении бывшего председателя Тернопольского облсовета применен залог. Сегодня его внесли в полном размере, то есть 15 003 740 грн".

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Детали: Чемерис добавила, что на Головко судом также возложен ряд обязательств: не покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда, сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в управление ГМС в Тернопольской области свой паспорт для выезда за границу (при его наличии).

Обвиняемый также обязан носить электронный браслет контроля.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.

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