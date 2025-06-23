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За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли залог 15 миллионов

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 июня 2025, 20:04
За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли залог 15 миллионов
Михаил Головко. фото из Facebook

За обвиняемого во взяточничестве и незаконном обращении с оружием бывшего председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко внесли залог в размере 15 миллионов гривен.

Источник: спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "До вступления приговора в законную силу (то есть в течение 30 дней, которые есть на апелляцию) в отношении бывшего председателя Тернопольского облсовета применен залог. Сегодня его внесли в полном размере, то есть 15 003 740 грн".

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Детали: Чемерис добавила, что на Головко судом также возложен ряд обязательств: не покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда, сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в управление ГМС в Тернопольской области свой паспорт для выезда за границу (при его наличии).

Обвиняемый также обязан носить электронный браслет контроля.

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.

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Предыстория:

  • Головко задержали за получение взятки летом 2023 года. По данным следствия, вместе с двумя заместителями Тернопольской ВГА он требовал почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
  • 28 июня 2023 года Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн, а 29 июня уже выпустили после уплаты этой суммы.
  • 1 августа 2024 года суд восстановил Головко в должности главы Тернопольского облсовета, но в тот же день депутаты областного совета повторно проголосовали за его увольнение.
  • В феврале Головко сообщили о еще одном подозрении в недекларировании имущества на сумму более 2 миллионов гривен.
  • 6 марта ВАКС вынес обвинительный приговор заместителю главы Тернопольской областной военной администрации Игорю Гайдуку, которого задержали за попытку получить 1,8 млн грн взятки и назначил ему наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Антикоррупционный судТернопольская областьвзятка
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