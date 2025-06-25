У РФ засудили 184 українських військовополонених, які потрапили в полон на Курщині - ЗМІ
Другий Західний окружний військовий суд держави-агресора РФ за шість місяців ухвалив вироки 184 українським військовим, яких взяли в полон під час операції в Курській області РФ.
Джерело: "Медіазона"
Деталі: Зазначається, що справи проти взятих у полон на Курщині українців відрізняються від решти справ про тероризм, адже всім фігурантам інкримінують одну й ту саму статтю обвинувачення – вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками.
За даними видання, з листопада 2024 року в окружний суд надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 осіб.
Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах. Наприклад, суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року "вторгся" в Курську область, зайняв вогневі позиції біля Ольгівки, а потім три тижні нібито "перешкоджав евакуації мирних жителів і залякував їх шляхом відкритого носіння і застосування бойової зброї". 27 жовтня Гоча поранили, він потрапив у полон.
Передісторія:
- Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- У Генштабі пояснювали, що росіяни хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони зробили превентивний крок та почали нищити ворога на його території.
- У травні 2025 року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.
- Станом на червень 2025-го, за словами Сирського, ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі на російській Курщині.