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У РФ засудили 184 українських військовополонених, які потрапили в полон на Курщині - ЗМІ

Валентина РоманенкоСереда, 25 червня 2025, 15:08
У РФ засудили 184 українських військовополонених, які потрапили в полон на Курщині - ЗМІ
ілюстративне фото Unsplash

Другий Західний окружний військовий суд держави-агресора РФ за шість місяців ухвалив вироки 184 українським військовим, яких взяли в полон під час операції в Курській області РФ.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Зазначається, що справи проти взятих у полон на Курщині українців відрізняються від решти справ про тероризм, адже всім фігурантам інкримінують одну й ту саму статтю обвинувачення – вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками.

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За даними видання, з листопада 2024 року в окружний суд надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 осіб.

 
інфографіка "Медіазони"

Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах. Наприклад, суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року "вторгся" в Курську область, зайняв вогневі позиції біля Ольгівки, а потім три тижні нібито "перешкоджав евакуації мирних жителів і залякував їх шляхом відкритого носіння і застосування бойової зброї". 27 жовтня Гоча поранили, він потрапив у полон.

Передісторія: 

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  • Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • У Генштабі пояснювали, що росіяни хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони зробили превентивний крок та почали нищити ворога на його території.
  • У травні 2025 року головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Курська операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.
  • Станом на червень 2025-го, за словами Сирського, ЗСУ контролюють близько 90 кв. км в Глушковському районі на російській Курщині.

Курська область полоненівійна
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