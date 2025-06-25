У РФ засудили 184 українських військовополонених, які потрапили в полон на Курщині - ЗМІ

Другий Західний окружний військовий суд держави-агресора РФ за шість місяців ухвалив вироки 184 українським військовим, яких взяли в полон під час операції в Курській області РФ.

Джерело: "Медіазона"

Деталі: Зазначається, що справи проти взятих у полон на Курщині українців відрізняються від решти справ про тероризм, адже всім фігурантам інкримінують одну й ту саму статтю обвинувачення – вчинення теракту групою осіб із тяжкими наслідками.

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За даними видання, з листопада 2024 року в окружний суд надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 осіб.

інфографіка "Медіазони"

Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки у подібних справах. Наприклад, суд визнав молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча винним у скоєнні теракту за те, що той 8 жовтня 2024 року "вторгся" в Курську область, зайняв вогневі позиції біля Ольгівки, а потім три тижні нібито "перешкоджав евакуації мирних жителів і залякував їх шляхом відкритого носіння і застосування бойової зброї". 27 жовтня Гоча поранили, він потрапив у полон.

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