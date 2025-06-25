Суд в РФ приговорил 184 украинских военнопленных, который попали в плен на Курщине – СМИ
Второй Западный окружной военный суд государства-агрессора РФ за шесть месяцев вынес приговоры 184 украинским военным, которых взяли в плен во время операции в Курской области РФ.
Источник: "Медиазона"
Детали: Отмечается, что дела против взятых в плен в Курской области украинцев отличаются от остальных дел о терроризме, так как всем фигурантам вменяется одна и та же статья обвинения – совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями.
По данным издания, с ноября 2024 года в окружной суд поступило 159 таких дел, подсудимыми стали 267 человек.
Главная военная прокуратура РФ почти ежедневно отчитывается о новых приговорах по подобным делам. Например, суд признал младшего лейтенанта ВСУ Евгения Гоча виновным в совершении теракта за то, что тот 8 октября 2024 года вторгся в Курскую область, занял огневые позиции возле Ольговки, а затем три недели якобы "препятствовал эвакуации мирных жителей и запугивал их путем открытого ношения и применения боевого оружия". 27 октября Гоча ранили, он оказался в плену.
Предыстория:
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа 2024 года. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- В Генштабе объясняли, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и начали уничтожать врага на его территории.
- В мае 2025 года главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Курская операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.
- По состоянию на июнь 2025-го, по словам Сырского, ВСУ контролируют около 90 кв. км в Глушковском районе на российской Курщине.