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Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США винними у 12-денній війні – ЗМІ

Іван Д'яконовПонеділок, 30 червня 2025, 04:21
Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США винними у 12-денній війні – ЗМІ
Аббас Аракчі. Фото: Getty Images

Іран закликав Раду Безпеки ООН визнати Ізраїль та Сполучені Штати винними в розв’язанні 12-денної війни, а також зобов’язати ці країни виплатити компенсації за завдані збитки.

Джерело: The Guardian з посиланням на лист міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша

Дослівно Аракчі: "Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнала їх подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсацій і репарацій".

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Деталі: Офіційної реакції на вимогу Ірану з боку США та Ізраїлю наразі не було.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Ірану, внаслідок ізраїльських ударів, що тривали з 13 червня, загинули щонайменше 627 осіб.

За даними ізраїльської влади, унаслідок іранських ракетних атак на Ізраїль загинуло 28 осіб.

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Передісторія:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль заявив, що завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
  • 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
  • 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню. ЗМІ повідомляли, що укласти перемир'я допоміг Катар.
  • Ізраїль підтвердив, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але при цьому попередив, що буде "жорстко реагувати" на будь-які порушення перемир'я.

ІранООНвійнаІзраїль
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