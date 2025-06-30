Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США винними у 12-денній війні – ЗМІ

Іран закликав Раду Безпеки ООН визнати Ізраїль та Сполучені Штати винними в розв’язанні 12-денної війни, а також зобов’язати ці країни виплатити компенсації за завдані збитки.

Джерело: The Guardian з посиланням на лист міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша

Дослівно Аракчі: "Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнала їх подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсацій і репарацій".

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Деталі: Офіційної реакції на вимогу Ірану з боку США та Ізраїлю наразі не було.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Ірану, внаслідок ізраїльських ударів, що тривали з 13 червня, загинули щонайменше 627 осіб.

За даними ізраїльської влади, унаслідок іранських ракетних атак на Ізраїль загинуло 28 осіб.

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