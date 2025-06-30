Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США винними у 12-денній війні – ЗМІ
Іран закликав Раду Безпеки ООН визнати Ізраїль та Сполучені Штати винними в розв’язанні 12-денної війни, а також зобов’язати ці країни виплатити компенсації за завдані збитки.
Джерело: The Guardian з посиланням на лист міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша
Дослівно Аракчі: "Ми офіційно просимо, щоб Рада Безпеки визнала ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнала їх подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсацій і репарацій".
Деталі: Офіційної реакції на вимогу Ірану з боку США та Ізраїлю наразі не було.
За інформацією міністерства охорони здоров’я Ірану, внаслідок ізраїльських ударів, що тривали з 13 червня, загинули щонайменше 627 осіб.
За даними ізраїльської влади, унаслідок іранських ракетних атак на Ізраїль загинуло 28 осіб.
Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль заявив, що завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- 22 червня близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.
- 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне і загальне припинення вогню. ЗМІ повідомляли, що укласти перемир'я допоміг Катар.
- Ізраїль підтвердив, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але при цьому попередив, що буде "жорстко реагувати" на будь-які порушення перемир'я.