Иран требует от ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне – СМИ
Иран призвал Совет Безопасности ООН признать Израиль и Соединенные Штаты виновными в развязывании 12-дневной войны, а также обязать эти страны выплатить компенсации за нанесенный ущерб.
Источник: The Guardian со ссылкой на письмо министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу
Дословно Аракчи: "Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсаций и репараций".
Детали: Официальной реакции на требование Ирана со стороны США и Израиля пока не было.
По информации министерства здравоохранения Ирана, в результате израильских ударов, продолжавшихся с 13 июня, погибли по меньшей мере 627 человек.
По данным израильских властей, в результате иранских ракетных атак на Израиль погибли 28 человек.
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль заявил, что нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
- 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня. СМИ сообщали, что заключить перемирие помог Катар.
- Израиль подтвердил, что согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном, но при этом предупредил, что будет "жестко реагировать" на любые нарушения перемирия.