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Иран требует от ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне – СМИ

Иван ДьяконовПонедельник, 30 июня 2025, 04:21
Иран требует от ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне – СМИ
Аббас Аракчи. Фото: Getty Images

Иран призвал Совет Безопасности ООН признать Израиль и Соединенные Штаты виновными в развязывании 12-дневной войны, а также обязать эти страны выплатить компенсации за нанесенный ущерб.

Источник: The Guardian со ссылкой на письмо министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу

Дословно Аракчи: "Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсаций и репараций".

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Детали: Официальной реакции на требование Ирана со стороны США и Израиля пока не было.

По информации министерства здравоохранения Ирана, в результате израильских ударов, продолжавшихся с 13 июня, погибли по меньшей мере 627 человек.

По данным израильских властей, в результате иранских ракетных атак на Израиль погибли 28 человек.

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Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль заявил, что нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
  • 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
  • 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и всеобщем прекращении огня. СМИ сообщали, что заключить перемирие помог Катар.
  • Израиль подтвердил, что согласился на предложение США о двустороннем прекращении огня с Ираном, но при этом предупредил, что будет "жестко реагировать" на любые нарушения перемирия.

ИранООНвойнаИзраиль
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