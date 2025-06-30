Иран требует от ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне – СМИ

Иран призвал Совет Безопасности ООН признать Израиль и Соединенные Штаты виновными в развязывании 12-дневной войны, а также обязать эти страны выплатить компенсации за нанесенный ущерб.

Источник: The Guardian со ссылкой на письмо министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу

Дословно Аракчи: "Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсаций и репараций".

Реклама:

Детали: Официальной реакции на требование Ирана со стороны США и Израиля пока не было.

По информации министерства здравоохранения Ирана, в результате израильских ударов, продолжавшихся с 13 июня, погибли по меньшей мере 627 человек.

По данным израильских властей, в результате иранских ракетных атак на Израиль погибли 28 человек.

РЕКЛАМА:

Предыстория: