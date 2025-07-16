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Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше трьох кандидатів

Ангеліна СтрашкуличСереда, 16 липня 2025, 10:30
Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше трьох кандидатів
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ФОТО З FACEBOOK ЧИНОВНИКА

Президент Володимир Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше трьох кандидатів: міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, віцепремʼєр-міністра з інновацій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, свого радника зі стратегічних питань і колишнього очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна. 

Джерело: стаття УП "Зеленський сам обрав премʼєра і зібрав уряд". Хто туди увійде" 

Дослівно з матеріалу: "На МОУ треба було б призначити когось, хто і так 24/7 живе війною, хто розуміє реальний стан справ, хто суто фізично може дати раду з бюджетом такого масштабу, хто вміє налагоджувати управлінські процеси і, головне, хто зможе тримати в таємниці "оборонні секрети" різних груп впливу у владі та матиме добрі стосунки і з Зеленським, і з Єрмаком".

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Деталі: Як відомо УП, Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше три кандидатури: Клименка, Федорова і Камишіна. 

Міністр внутрішніх справ Клименко відмовився від пропозиції президента. Віцепремʼєра з інновацій – міністра цифрової трансформації Федорова і радника Зеленського зі стратегічних питань Камишіна "відсіяли" через відсутність гарних взаємин із Єрмаком. 

Дослівно зі статті: "Без якісної робочої комунікації з главою ОП міністрам складно працювати. Про це свідчить приклад колишнього віцепрем'єра з відновлення Олександра Кубракова, який з "улюбленця" президента став вигнанцем (не без участі Єрмака)".

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Деталі: Людина, яка задовольняла всі вимоги, виявилась лише одна – Денис Шмигаль. 

Під призначення Шмигаля очільником МОУ в уряді збираються об'єднати два міністерства – оборони і стратегічних галузей промисловості. 

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі 10 липня 2025 року повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки
  • 14 липня Зеленський поінформував, що запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, в якому чинний премʼєр-міністр Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони
  • Шмигаль подав до Верховної Ради заяву про відставку 15 липня. Звільнення премʼєра означає відставку всього уряду.
  • Парламент має розглянути заяву премʼєр-міністра про відставку на засіданні 16 липня. Голосування за призначення нових глави уряду та міністрів планується 17 липня. 

ЗеленськийМіноборониШмигаль
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