Президент Володимир Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше трьох кандидатів: міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, віцепремʼєр-міністра з інновацій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, свого радника зі стратегічних питань і колишнього очільника Мінстратегпрому Олександра Камишіна.

Джерело: стаття УП "Зеленський сам обрав премʼєра і зібрав уряд". Хто туди увійде"

Дослівно з матеріалу: "На МОУ треба було б призначити когось, хто і так 24/7 живе війною, хто розуміє реальний стан справ, хто суто фізично може дати раду з бюджетом такого масштабу, хто вміє налагоджувати управлінські процеси і, головне, хто зможе тримати в таємниці "оборонні секрети" різних груп впливу у владі та матиме добрі стосунки і з Зеленським, і з Єрмаком".

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Деталі: Як відомо УП, Зеленський розглядав на посаду міністра оборони щонайменше три кандидатури: Клименка, Федорова і Камишіна.

Міністр внутрішніх справ Клименко відмовився від пропозиції президента. Віцепремʼєра з інновацій – міністра цифрової трансформації Федорова і радника Зеленського зі стратегічних питань Камишіна "відсіяли" через відсутність гарних взаємин із Єрмаком.

Дослівно зі статті: "Без якісної робочої комунікації з главою ОП міністрам складно працювати. Про це свідчить приклад колишнього віцепрем'єра з відновлення Олександра Кубракова, який з "улюбленця" президента став вигнанцем (не без участі Єрмака)".

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Деталі: Людина, яка задовольняла всі вимоги, виявилась лише одна – Денис Шмигаль.

Під призначення Шмигаля очільником МОУ в уряді збираються об'єднати два міністерства – оборони і стратегічних галузей промисловості.

Передісторія: