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Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов

Ангелина СтрашкуличСреда, 16 июля 2025, 10:30
Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов
ДЕНИС ШМИГАЛ. ФОТО ИЗ ФЕЙСБУКА ЧИНОВНИКА

Президент Владимир Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов: министра внутренних дел Игоря Клименко, вице-премьер-министра по инновациям – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, своего советника по стратегическим вопросам и бывшего главы Минстратегпрома Александра Камышина.

Источник: статья УП "Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство". Кто туда войдет"

Дословно из материала: "На МОУ надо было бы назначить кого-то, кто и так 24/7 живет войной, кто понимает реальное положение дел, кто чисто физически может справиться с бюджетом такого масштаба, кто умеет налаживать управленческие процессы и, главное, кто сможет держать в тайне "оборонные секреты" различных групп влияния во власти и будет иметь хорошие отношения и с Зеленским, и с Ермаком".

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Детали: Как известно УП, Зеленский рассматривал на должность министра обороны по меньшей мере три кандидатуры: Клименко, Федорова и Камышина.

Министр внутренних дел Клименко отказался от предложения президента. Вице-премьера по инновациям – министра цифровой трансформации Федорова и советника Зеленского по стратегическим вопросам Камышина "отсеяли" из-за отсутствия хороших отношений с Ермаком.

Дословно из статьи: "Без качественной рабочей коммуникации с главой ОП министрам сложно работать. Об этом свидетельствует пример бывшего вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, который из "любимца" президента стал изгоем (не без участия Ермака)".

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Детали: Человек, который удовлетворял все требования, оказался только один – Денис Шмыгаль.

Под назначение Шмыгаля главой МОУ в правительстве собираются объединить два министерства - обороны и стратегических отраслей промышленности.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Риме 10 июля 2025 года сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
  • 14 июля Зеленский проинформировал, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в котором действующий премьер-министр Денис Шмыгаль займет должность министра обороны.
  • Шмыгаль подал в Верховную Раду заявление об отставке 15 июля. Увольнение премьера означает отставку всего правительства.
  • Парламент должен рассмотреть заявление премьер-министра об отставке на заседании 16 июля. Голосование за назначение новых главы правительства и министров планируется 17 июля.

ЗеленскийМинобороныШмыгаль
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