Третье правительство Зеленского: кто потеряет должности и кого планируют назначить министрами

Президент Владимир Зеленский и будущий премьер Юлия Свириденко. Фото со страницы Свириденко в сети Х

Верховная Рада 16 июля отправит в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, а вместе с ним все правительство. На следующий день народные депутаты планируют назначить Юлию Свириденко новой главой Кабмина, а также назначить ряд министров.

Источник: статья УП "Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство. Кто туда войдет"

Дословно из материала: "Новый премьер на входе в Кабмин имеет гораздо более сильную позицию, чем когда-либо была у Дениса Шмыгаля. Как и все предшественники, Свириденко на входе будет иметь своего министра Кабмина. Вероятно, им станет нынешний заместитель госсекретаря правительства Константин Марьевич. Но у Дениса Анатольевича на этом перечень "своих" людей заканчивался, а у Юлии Анатольевны только начинается".

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Детали: По информации, которой владеет УП, под Свириденко в новом правительстве объединят Минэкономики, Минэкологии и Минагро. Возглавит это ресурсное министерство действующий первый заместитель Свириденко Алексей Соболев.

Новый премьер также может дополнительно усилить позиции в правительстве за счет назначения своего нынешнего заместителя Тараса Качки вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной.

Стефанишина потеряет должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции – министра юстиции из-за уголовных дел и скандалов. Зеленский планирует отправить ее послом Украины при Евросоюзе.

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Первым вице-премьером в обновленном правительстве может стать вице-премьер по инновациям – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министром обороны собираются назначить еще действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нынешний глава МОУ Рустем Умеров скорее всего поедет работать послом Украины в США. По мнению нескольких собеседников УП в команде Зеленского, "если в чем-то Умеров действительно силен, то это переговоры".

Министра социальной политики Оксану Жолнович планируют уволить из-за урезания пенсий и соцвыплат. Кандидатуру нового главы Минсоцполитики еще не определили.

Министр образования и науки Оксен Лисовый вынужден уйти в отставку, потому что решил закрывать школы с малым количеством учеников в общинах и объединять вузы. Вместо Лисового возглавить МОН может его заместитель Андрей Витренко.

Министр энергетики Герман Галущенко, который был креатурой приближенного к Зеленскому бизнесмена, совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, также готовится покинуть пост. Его может заменить действующий министр экологии Светлана Гринчук, которую собеседники УП в правительстве и Раде называют "человеком Галущенко". С энергетикой Гринчук связывает лишь год работы заместителем министра Галущенко по международным вопросам.

Подозреваемый в получении неправомерной выгоды в размере более 14,5 миллиона гривен министр национального единства Алексей Чернышов не просто потеряет должность – его Министерство единства вообще ликвидируют.

Министр культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) и дипломат Николай Точицкий вернется на дипломатическую службу. Зеленский планирует назначить Точицкого постоянным представителем Украины в Совете Европы. От Минкульта планируют отделить стратегические коммуникации и информполитику, передав их одному из агентств, подчиненных министерству.

В шорт-листе на позицию министра два культурных деятеля: бывшая руководитель Директората по вопросам гуманитарной политики Офиса президента, СЕО украинского креативного агентства Bickerstaff.345 Вероника Селега и директор Национального центра "Украинский дом" Ольга Виеру.

Сохранят свои позиции в правительстве назначенные в сентябре 2024-го вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

На должностях остаются также кабминовские "старожилы" – вице-премьер Федоров, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

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