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Депутати досі точно не знають, кого призначатимуть міністрами в новий уряд 17 липня

Ангеліна СтрашкуличСереда, 16 липня 2025, 10:55
Депутати досі точно не знають, кого призначатимуть міністрами в новий уряд 17 липня
Фото - Getty Images

Народні депутати досі точно не знають, кого  призначатимуть на посади міністрів у новий уряд, очільницею якого стане чинна перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Голосування за призначення урядовців має відбутися у Верховній Раді 17 липня.

Джерело: стаття УП "Зеленський сам обрав премʼєра і зібрав уряд. Хто туди увійде", співрозмовники "Української правди" у парламенті 

Деталі: Президент Володимир Зеленський 14 липня повідомив, що запропонував Свириденко очолити уряд замість Дениса Шмигаля, який своєю чергою має обійняти посаду міністра оборони в оновленому КМУ.

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Цією заявою Зеленський проігнорував положення Конституції про те, що кандидатуру прем'єр-міністра має пропонувати парламентська коаліція. Як і знехтував законом про воєнний стан, який забороняє припиняти повноваження Кабміну. Щоправда, у керівництві фракції "Слуга народу" посилаються на норму закону про уряд, де в статті 17 ідеться, що КМУ "продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів". Тобто формально припинення повноважень ніби й немає.

Станом на вечір 15 липня і ранок 16 липня народні депутати, у тому числі з президентської монобільшості "Слуги народу", точно не знають, кого саме з міністрів збираються призначати 17 липня. 

За словами кількох співрозмовників УП у монобільшості, після засідання парламенту 16 липня має відбутися зібрання "Слуги народу", на якому мають представити нових членів уряду. 

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