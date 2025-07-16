Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Депутаты до сих пор точно не знают, кого будут назначать министрами в новое правительство 17 июля

Ангелина СтрашкуличСреда, 16 июля 2025, 10:55
Депутаты до сих пор точно не знают, кого будут назначать министрами в новое правительство 17 июля
Фото - Getty Images

Народные депутаты до сих пор точно не знают, кого будут назначать на должности министров в новое правительство, главой которого станет действующий первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. Голосование за назначение чиновников должно состояться в Верховной Раде 17 июля.

Источник: статья УП "Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство. Кто туда войдет", собеседники "Украинской правды" в парламенте

Детали: Президент Владимир Зеленский 14 июля сообщил, что предложил Свириденко возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля, который в свою очередь должен занять должность министра обороны в обновленном КМУ.

Реклама:

Этим заявлением Зеленский проигнорировал положение Конституции о том, что кандидатуру премьер-министра должна предлагать парламентская коалиция. Как и пренебрег законом о военном положении, который запрещает прекращать полномочия Кабмина. Правда, в руководстве фракции "Слуга народа" ссылаются на норму закона о правительстве, где в статье 17 говорится, что КМУ "продолжает выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабинета министров". То есть формально прекращения полномочий вроде как и нет.

По состоянию на вечер 15 июля и утро 16 июля народные депутаты, в том числе из президентского монобольшинства "Слуги народа", точно не знают, кого именно из министров собираются назначать 17 июля.

По словам нескольких собеседников УП в монобольшинстве, после заседания парламента 16 июля должно состояться собрание "Слуги народа", на котором должны представить новых членов правительства.

РЕКЛАМА:

Читайте коротко о вероятных изменениях в правительстве: Третье правительство Зеленского: кто потеряет должности и кого планируют назначить министрами

Кабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Третье правительство Зеленского: кто потеряет должности и кого планируют назначить министрами
дополнено, фото, видео РФ нанесла массированный удар по Виннице: есть попадания по гражданской инфраструктуре, 8 пострадавших
Рейтинг неодобрения Трампа в США снова приблизился к рекорду за время его второго срока
Россия усиливает использование химического оружия против Украины – Каллас
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
Все новости...
Кабинет министров
Третье правительство Зеленского: кто потеряет должности и кого планируют назначить министрами
Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство. Кто туда войдет
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Последние новости
13:03
Uber и китайская Baidu вместе запустят роботакси в разных странах мира
13:03
Экс-премьер Чехии в случае возвращения к власти хочет отменить снарядную инициативу для Украины
13:00
Рада внесла изменения в госбюджет на 2025 год
12:54
Умер закарпатский художник и лауреат Шевченковки Владимир Мыкыта
12:50
ЕС введет санкции против россиян, которые глушат гражданскую авиацию в Балтии
12:46
Производители дронов Frontline и Quantum Systems заключили стратегическое соглашение
12:43
В Кремле хотят, чтобы США давлением вернули Украину за стол переговоров
12:36
фото Россияне ударили дроном по "скорой" на Харьковщине: пострадали медики
12:35
МИД Польши: Россия ударила по фабрике Barlinek в Виннице, есть раненые
12:26
На Днепропетровщине восстановили электроснабжение после вражеских обстрелов
Все новости...
Реклама:
Реклама: