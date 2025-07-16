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Дело Шабунина: силовики обыскали квартиру погибшего пилота "Джуса"

Александр Шумилин, Евгений КизиловСреда, 16 июля 2025, 15:21
Дело Шабунина: силовики обыскали квартиру погибшего пилота Джуса
фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований 11 июля провели обыски в квартире Героя Украины, погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова в Харькове. Следственные действия связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Источник: мама пилота Лилия Аверьянова в комментарии "Украинской правде" и "Суспильному"

Детали: В комментарии УП она рассказала, что давно знакома с Виталием Шабуниным и в 2025 году он проживал в ее квартире. Это было связано с тем, что его перевели служить в Харьков.

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На вопрос, забрали ли следователи что-то, она ответила: "Ничего не забирали. И там ничего не могло быть. Он (Шабунин – ред.) там давно не жил".

Прямая речь: "Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда нужно заходить, сняв шляпу. Они (следователи) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем выламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла".

Детали: Сообщается, что на момент звонка женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили, потому что если бы они сломали дверь, говорит Лилия, то "это был бы международный скандал". Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь.

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"Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", — отмечает Лилия Аверьянова.

Мама "Джуса" рассказывает, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. Там часто останавливаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и нужно переночевать. Временное убежище было и для Виталия Шабунина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то присматривал.

"В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и нужно, чтобы кто-то был "на подхвате". И мне выгодно, чтобы доверенное лицо жило в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь", — рассказала мать "Джуса".

По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности Киева и Полтавы. Она приказала не трогать ее личные вещи и ее сына.

"Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такую "честь" и "заботу" тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и отдал за это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу — позор", — сказала в комментарии Лилия.

Обновлено: Государственное бюро расследований объяснило, что проводило следственные действия в квартире матери пилота Андрея Пильщикова Лилии Аверьяновой потому что активист, глава ЦПК Виталий Шабунин там временно проживал до объявления ему подозрения. Памяти погибшего Героя Украины это никак не касается.

Предыстория:

  • Шабунин ранее обвинил Офис президента Владимира Зеленского в давлении из-за разоблачения коррупционных схем в оборонке и предупредил, что единственный способ закрыть ему рот – "сделать это физически".
  • В марте 2024 года глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства: за "уклонение от военной службы" и "подделку документов от НАПК".
  • Сам Шабунин заявил, что добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны и показал фото военного билета, где указано, что он принял военную присягу 25 февраля 2022 года.
  • 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
  • Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
  • 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
  • Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.

ЦПКГБРобыскикоррупция
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