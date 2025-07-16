Дело Шабунина: силовики обыскали квартиру погибшего пилота "Джуса"

Следователи Государственного бюро расследований 11 июля провели обыски в квартире Героя Украины, погибшего летчика Андрея "Джуса" Пильщикова в Харькове. Следственные действия связаны с делом активиста и руководителя общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Источник: мама пилота Лилия Аверьянова в комментарии "Украинской правде" и "Суспильному"

Детали: В комментарии УП она рассказала, что давно знакома с Виталием Шабуниным и в 2025 году он проживал в ее квартире. Это было связано с тем, что его перевели служить в Харьков.

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На вопрос, забрали ли следователи что-то, она ответила: "Ничего не забирали. И там ничего не могло быть. Он (Шабунин – ред.) там давно не жил".

Прямая речь: "Это квартира, где ребенок вырос с рождения и до профессионального летчика, туда нужно заходить, сняв шляпу. Они (следователи) просто звонят мне и ставят меня перед фактом, что сейчас мы будем выламывать вам дверь, потому что мы ищем здесь преступника, буквально. Сказали, чтобы я пришла".

Детали: Сообщается, что на момент звонка женщина находилась в Киеве. Она рассказала, что "еле их остановила", чтобы правоохранители ничего не повредили, потому что если бы они сломали дверь, говорит Лилия, то "это был бы международный скандал". Ключи от квартиры были у соседки. Она и открыла дверь.

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"Это старый дом. Эту квартиру не повредили фашисты в ту войну. В нее не врывались оккупанты или мародеры. Но следственная группа имела незаконное разрешение проникнуть в эту квартиру", — отмечает Лилия Аверьянова.

Мама "Джуса" рассказывает, что заинтересована, чтобы квартира не пустовала. Там часто останавливаются друзья, которые приехали в Харьков по работе и нужно переночевать. Временное убежище было и для Виталия Шабунина. Она хотела, чтобы за квартирой кто-то присматривал.

"В городе много прилетов, были случаи разъединения труб, мы заливали соседей или кто-то нас, потому что это аварийные ситуации и нужно, чтобы кто-то был "на подхвате". И мне выгодно, чтобы доверенное лицо жило в моем доме. И от этого, знаете, никто не должен ломать мне дверь", — рассказала мать "Джуса".

По ее словам, представители следственной бригады были из разных городов Украины, в частности Киева и Полтавы. Она приказала не трогать ее личные вещи и ее сына.

"Они довели меня до стресса. Сейчас я попала на стационарное лечение. Большое спасибо за такую "честь" и "заботу" тем, кто должен был бы меня защищать, а не ломиться в мой дом. Андрей защищал его, защищал миллионы домов и отдал за это свою жизнь. Тем, кто взялся выполнять эту грязную работу — позор", — сказала в комментарии Лилия.

Обновлено: Государственное бюро расследований объяснило, что проводило следственные действия в квартире матери пилота Андрея Пильщикова Лилии Аверьяновой потому что активист, глава ЦПК Виталий Шабунин там временно проживал до объявления ему подозрения. Памяти погибшего Героя Украины это никак не касается.

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